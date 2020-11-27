Минфин: ограничения отразятся на экономических показателях Грузии

Ухудшение показателя роста экономики в 2020 году отразится на показателе 2021 года, считает министр финансов

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Вводимые с 28 ноября ограничения отразятся на прогнозах экономического роста Грузии, заявил министр финансов Грузи Иване Мачавариани на брифинге.

Согласно прогнозу Минфина экономический рост в 2020 году должен был составить – 5%, а в 2021 – 4,3%. По решению правительства для сдерживания роста инфицированных с 28 ноября по 31 января включительно вводятся новые ограничения, в том числе на экономическую деятельность, в плане розничной торговли.

"Мы видим, что у нас уже в ноябре наблюдается снижение дохода, а пока не введены ограничения. Когда мы говорили о падении экономики до 5% в год, то это было высчитано, исходя из оптимистического периода, поэтому ноябрь и декабрь окажут на него влияние", – сказал Мачавариани журналисты.

По его словам, ухудшение показателя роста экономики в 2020 году отразится на показателе 2021 года.

"Прогноз 2020 года дает нам основания для пересмотра показателя экономического роста 2021 года, так как, с одной стороны, ухудшатся стартовые условия, в том числе и в январе, и в феврале, когда будет снята часть ограничений. Экономическая активность так просто не восстанавливается, это тот фактор, который ухудшит прогноз в 4,3% годовых", - сказал Мачавариани.

В тоже время он отметил, что есть обнадеживающий фактор в виде вакцины, после получения которой экономика начнет восстанавливаться быстрее.

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"Надо посчитать новый прогноз, исходя из того, какую картину нам дадут ограничения. Я все же думаю, что рост сохранится в 2021 году на уровне 4%, но это надо уточнить", – сказал Мачавариани.