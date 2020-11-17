Экономика Грузии не выдержит локдаун - эпидемиолог

Паата Имнадзе признает, что введенных в стране ограничений недостаточно для сдерживания распространения коронавируса, но по-прежнему за точечные удары по пандемии

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Объявление локдауна в Грузии прежде всего негативно скажется на ее экономике, она попросту этого не выдержит, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе после встречи премьер-министра с экспертами в области здравоохранения.

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По словам Имнадзе, обойтись минимальными потерями в борьбе с пандемией можно и точечными ограничениями.

"Мы не можем сейчас объявить локдаун в стране, наша экономика не выдержит этого, но точечные ограничения должны быть расширены, мы все согласны с этим, и это позволит нам выйти из этой войны с минимальными потерями," - заявил Имнадзе.

По его словам, встреча с Георгием Гахария была очень важной.

Имнадзе отметил, что необходимо задействовать все интеллектуальные ресурсы страны, в том числе использовать опыт зарубежных коллег.

"Встреча была очень важной. К сожалению, с самого начала были прогнозы, что рано или поздно будет такой рост (инфицирования). Конечно, нам нужны все интеллектуальные ресурсы, которые есть в стране в виде специалистов в области здравоохранения, в том числе и наших зарубежных коллег. Мы все согласны с тем, что ограничений, которые существуют в стране, в этой ситуации уже недостаточно, необходимо, так сказать, вводить больше точечных ограничений", - сказал Имнадзе.

Ежедневно в Грузии фиксируется более трех тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии выявлено почти 86 тысяч случаев инфицирования, скончались более 778 человек.

В стране действует ряд ограничений: маски обязательны в помещениях, в транспорте и на улицах, в крупных городах школы переведены на дистанционное обучение, закрыты детсады, запрещен выход из дома в ночное время с 22:00- 05:00.