Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в октябре 2020 года повысился на 8% по сравнению с октябрем 2019 года, говорится на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).

На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 7,4%, в том числе на продукты питания – на 10,6% и в горнодобывающей – на 20,4%.

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В октябре, по сравнению с сентябрем, цены на промышленную продукцию выросли на 1,7%.

Местное производство

Цены на промышленную продукцию, выпущенную в Грузии, выросли в октябре на 6,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Больше всего цены выросли в перерабатывающей промышленности – на 7,9%, в том числе на продукты питания – на 7,7%.

Экспорт и импорт

Индекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в октябре вырос на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 36,6%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 7,7%, в том числе на продукты питания – на 18,7%, а на изделия из металла – на 6,4%.

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 3,3%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 4,4%.

Потребительские цены

Годовой уровень инфляции в октябре составил 3,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 5,5%. Эксперты связывают рост цен с кризисом, вызванным пандемией нового коронавируса.

Когда цены хуже коронавируса

С сентября 2019 года Национальный банк начал ужесточать политику с тем, чтобы нейтрализовать исходящее от обесценивания обменного курса инфляционное давление. В результате ставка рефинансирования была увеличена с 6,5% до 9%. Однако после начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ставка монетарной политики поэтапно снизилась до 8%.