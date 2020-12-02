Борьба с мраморными клопами: в Грузии обработали 325,7 тысячи гектаров земли

Чтобы сократить влияние пестицидов на окружающую среду, в этом году акцент был сделан на использование технологии так называемых станций

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. В этом году Грузия обработала 325,7 тысячи гектаров земли для борьбы с мраморными клопами, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на Национальное агентство продовольствия.

Несмотря на распространение коронавируса в Грузии мероприятия против вредителя велись в течение всего года с учетом рекомендаций Минздрава страны.

К борьбе с мраморными клопами была подключено около 250 специализированной техники. В Западной Грузии (Самегрело, Гурия, Имерети, Рача-Лечхуми, Аджария) в 37 районах обработано около 325,7 тысячи гектаров земли. Из них термический туман был использован для 213 тысяч гектаров, холодное опрыскивание – 48,9 тысяч гектаров, 45,8 тысяч гектаров на периметре села и леса.

Для того, чтобы сократить влияние пестицидов на окружающую среду в этом году акцент был сделан на использование технологии так называемых станций. Они были размещены на территории, прилегающих к лесам, домам, внутренним дорогам сел. Всего было установлено 107 тысяч феромонов.

В результате проведенных работ, количество вредителя сократилось до минимума, сельскохозяйственные культуры удалось спасти и фермеры получили хороший и обильный урожай фундука, кукурузы и цитрусов. Это положительно отразилось на экспортный потенциал страны. В частности, с 1 августа этого года до 29 ноября был осуществлен экспорт 11 311 тонн фундука, это на 3 060 (37%) больше с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспортированного фундука достигла 59.3 миллионов долларов.

Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур, в предыдущие годы он уничтожает большую часть урожая фундука, цитрусов и других культур.

Мраморный клоп бежит из Грузии

Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее образцовым в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.

В августе прошлого года власти Грузии объявили, что страна наконец-то сумела избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы будут продолжаться.