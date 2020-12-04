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Тбилисская телевышка и небо в облаках

Коммуникационная комиссия Грузии оштрафовала три телекомпании

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201204/250243630/Kommunikatsionnaya-komissiya-Gruzii-oshtrafovala-tri-telekompanii.html

Одна телекомпания оштрафована за несвоевременное размещение рекламы, а две другие – за показ фильмов в неурочное время

ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии оштрафовала телеканалы "Мтавари архи", GDS TV и "Рустави 2" за нарушение закона "О вещании".

Согласно сообщению на сайте комиссии, оппозиционный телеканал "Мтавари архи" был оштрафован на около 58 тысяч лари за повторное нарушение правил размещения политической рекламы.

Микрофоны грузинских телеканалов
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным комиссии, он разместил рекламу 6 и 7 ноября, тогда как у него было право это делать только с 16 ноября.

Размер штрафа равен 1% годового дохода телеканала.

Что касается телеканалов GDS TV и "Рустави 2", то они были оштрафованы на 2,5 тысячи лари каждая за размещение фильмов и сериалов, которые запрещены для просмотра в дневное время правилами закона "О вещании" и Кодекс прав детей.

Оба телеканала обязали снять с эфира сериалы и фильмы.



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