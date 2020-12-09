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Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне

© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1553)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201209/250290888/Natsbank-Gruzii-ostavil-stavku-refinansirovaniya-na-prezhnem-urovne.html

Национальный банк не исключает, что сохранить ужесточенную монетарную политику, учитывая инфляционные процессы и экономическую активность, придется на длительный срок

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8%, говорится в сообщении Нацбанка.

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Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля этого года, после долгого периода ужесточения. Ужесточение началось с сентября 2019 года для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года.

Годовой уровень инфляции в последние месяцы составляет 3,8% при целевом показателе 3%. Согласно прогнозу, при прочих равных условиях тенденция к снижению годовой инфляции сохранится и в 2021 году – она будет близка к целевой инфляции.

При этом Нацбанк Грузии не исключает повышения ставки рефинансирования в будущем.

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"По существующей оценке сохранение ужесточенной монетарной политики возможно станет необходимым на более длительный срок и будет зависеть от инфляционных ожиданий и динамики экономической активности. Исходя из развития экономических событий, комитет не исключает роста ставки рефинансирования в будущем", – говорится в сообщении.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Следующее заседание Комитета монетарной политики состоится 3 февраля.

Темы:
Экономика Грузии (1553)
Теги:
Ставка рефинансирования, Национальный банк, Грузия


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