18:17 14 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск

Грузия планирует открыть небо с февраля 2021 года

© AP Photo / Michael Probst
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Авиасообщение в Грузии (192)
24630
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201214/250338148/Gruziya-planiruet-otkryt-nebo-s-fevralya-2021-goda.html

Грузия продолжает технические консультации и работы по поэтапному восстановлению регулярного воздушного авиасообщения

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Правительство Грузии планирует снять все ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет продлен до 1 января 2021 года.

Самолет в небе
© photo: Sputnik / Nina Zotina
Грузия присоединилась к инициативе "Безопасное небо"

"Проект расширения международных аэропортов Кутаиси и Батуми близится к завершению, и с февраля мы планируем снять практически все ограничения на международные рейсы, и эта обновленная инфраструктура будет принимать гостей и обслуживать наших граждан", - заявила Турнава в ходе презентации годового отчета Минэкономики.

По информации Турнава, всего за период пандемии осуществлено 800 полетов, что позволило вернуть на родину 6 тысяч граждан страны.

С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов.

Количество взлетов и посадок в аэропортах Грузии сократилось на 60% >>

Резкое ухудшение эпидситуации, связанное с многократным роста числа инфицированных, вынудило правительство Грузии несколько раз переносить дату возобновления регулярного международного авиасообщения.

Как ранее заявило Агентство гражданской авиации страны, у авиаперевозчиков по-прежнему есть желание возобновить полеты в Грузию. Активно продолжаются технические консультации и работы по поэтапному восстановлению регулярного воздушного авиасообщения. Вместе с тем, авиация активно готовится к транспортировке вакцины.

Темы:
Авиасообщение в Грузии (192)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, авиасообщение, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Горящие автомобили на фоне беспорядков, произошедших после смерти Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, США
Теракты, войны, протесты, революции: события, которые потрясли нас в 2020 году - фото
Запуск российской тяжелой ракеты Ангара-А5 - видео
Запуск российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" - видео
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться