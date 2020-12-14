Грузия планирует открыть небо с февраля 2021 года

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Правительство Грузии планирует снять все ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет продлен до 1 января 2021 года.

"Проект расширения международных аэропортов Кутаиси и Батуми близится к завершению, и с февраля мы планируем снять практически все ограничения на международные рейсы, и эта обновленная инфраструктура будет принимать гостей и обслуживать наших граждан", - заявила Турнава в ходе презентации годового отчета Минэкономики.

По информации Турнава, всего за период пандемии осуществлено 800 полетов, что позволило вернуть на родину 6 тысяч граждан страны.

С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов.

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Резкое ухудшение эпидситуации, связанное с многократным роста числа инфицированных, вынудило правительство Грузии несколько раз переносить дату возобновления регулярного международного авиасообщения.

Как ранее заявило Агентство гражданской авиации страны, у авиаперевозчиков по-прежнему есть желание возобновить полеты в Грузию. Активно продолжаются технические консультации и работы по поэтапному восстановлению регулярного воздушного авиасообщения. Вместе с тем, авиация активно готовится к транспортировке вакцины.