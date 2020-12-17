Премьер Грузии обещал до Нового года удовлетворить все заявки на компенсацию

По последним данным, заявки на государственную помощь подали более 65 тысяч человек, из которых 54 тысячи уже получили положительный ответ

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Компенсации от государства в размере 300 лари (около 90 долларов) уже получили более 54 тысяч человек, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства.

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По решению государства, лица, потерявшие работу из-за введенных ограничений в период с 28 ноября по 24 декабря, могут получить единоразовую компенсацию в размере 300 лари, заполнив заявку на сайте службы доходов.

"По состоянию на сегодняшний день, уже поступило более 65 тысяч заявок, из которых 54 тысяч уже удовлетворены. До Нового года мы удовлетворим все заявки, которые поступят от наших граждан", – отметил Гахария.

Помощью государства могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

Также компенсация в 300 лари положена и самозанятым лицам, работающим на закрытом из-за ограничений объекте и зарегистрированным в качестве налогоплательщика.

Прием заявок на получение помощи начался 3 декабря и продлится до 24 декабря.

Служба доходов после получения заявки проверяет ее соответствие условиям выдачи помощи и в течение трех дней предоставляет информацию Агентству способствования трудоустройству, которое и зачисляет помощь в течение трех дней.

Заявки о выдаче компенсаций подаются или самостоятельно, или работодателями только в электронном виде на сайте eservices.rs.ge.