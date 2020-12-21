Минсельхоз: грузинские фермеры стали больше доверять агрострахованию

Одним из необходимых условий устойчивого и долгосрочного развития сельского хозяйства является наличие страхования как финансового инструмента, считают в Минсельхозе

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Площадь земельных участков, включенных в программу агрострахования в 2020 году, увеличилась на 31% по сравнению с 2019 годом и превысила 18 тысяч га, сообщает Агентство развития сельского хозяйства Грузии.

По программе агрострахования выдано 17 532 полиса, а размер субсидии агентства превысил 8 миллионов лари.

"Программа агрострахования находится в процессе обновления и в большей степени приспособлена к интересам фермеров. С изменениями, внесенными в 2020 году, в случае страхования многолетних культур агрострахование стало трехлетним. Одним из необходимых условий устойчивого и долгосрочного развития сельского хозяйства является наличие страхования как финансового инструмента. При поддержке государства фермеры страхуют свои посевы от ожидаемых стихий (град, наводнения, ураганы и осенние заморозки для цитрусовых)", – говорится в сообщении Агентства развития сельского хозяйства.

За шесть лет с 2014 года компенсации, выплаченные фермерам, превысили 44 миллиона лари.

В Грузии более 120 тысяч фермеров воспользовались льготами на топливо >>

Программа Минсельхоза "Посади будущее" направлена на помощь грузинским фермерам. Она обеспечивает фермеров агрострахованием, включает не только риски потери урожая, но и вероятность уничтожения саженцев.