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Минсельхоз: грузинские фермеры стали больше доверять агрострахованию

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (183)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201221/250404148/Minselkhoz-gruzinskie-fermery-stali-bolshe-doveryat-agrostrakhovaniyu.html

Одним из необходимых условий устойчивого и долгосрочного развития сельского хозяйства является наличие страхования как финансового инструмента, считают в Минсельхозе

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Площадь земельных участков, включенных в программу агрострахования в 2020 году, увеличилась на 31% по сравнению с 2019 годом и превысила 18 тысяч га, сообщает Агентство развития сельского хозяйства Грузии.

По программе агрострахования выдано 17 532 полиса, а размер субсидии агентства превысил 8 миллионов лари.

Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения
© Sputnik / Seyran Baroyan
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"Программа агрострахования находится в процессе обновления и в большей степени приспособлена к интересам фермеров. С изменениями, внесенными в 2020 году, в случае страхования многолетних культур агрострахование стало трехлетним. Одним из необходимых условий устойчивого и долгосрочного развития сельского хозяйства является наличие страхования как финансового инструмента. При поддержке государства фермеры страхуют свои посевы от ожидаемых стихий (град, наводнения, ураганы и осенние заморозки для цитрусовых)", – говорится в сообщении Агентства развития сельского хозяйства.

За шесть лет с 2014 года компенсации, выплаченные фермерам, превысили 44 миллиона лари.

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Программа Минсельхоза "Посади будущее" направлена на помощь грузинским фермерам. Она обеспечивает фермеров агрострахованием, включает не только риски потери урожая, но и вероятность уничтожения саженцев.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (183)
Теги:
Страховые компании, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Грузия


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