07:49 22 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9662
  • 100 RUB4.3373
  • USD3.2660
Поиск
Закрытые кафе. рестораны, сувенирные магазины. Ограничения, карантин и коронавирус

Заявки на компенсацию от правительства Грузии подали более 80 тысяч граждан

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (467)
36 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/14/250401680.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201222/250415662/Zayavki-na-kompensatsiyu-ot-pravitelstva-Gruzii-podali-bolee-80-tysyach-grazhdan.html

На одноразовую компенсацию могут претендовать и лица, которые получили зарплату с 28 ноября до 5 декабря, а после остались без дохода из-за введенных ограничений

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. К этому времени в Службу доходов Министерства финансов Грузии поступило 83 173 заявки на получение единовременной помощи в размере 300 лари (примерно 92 доллара), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прием заявок на получение помощи начался 3 декабря и продолжится до 24. Предположительно, выплата компенсаций завершится до нового года.

Тбилиси, старый город - пустующие кафе и рестораны
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Правительство Грузии расширяет помощь для туристического бизнеса

Правительство Грузии с 28 ноября ввело ограничения на работу отдельных сфер и части магазинов и рынков в крупных городах, а также объявила о выплате компенсации тем, кто на этот период остался без зарплаты.

По решению правительства, на одноразовую компенсацию могут претендовать и лица, которые получили зарплату с 28 ноября до 5 декабря, а после остались без дохода из-за введенных ограничений. Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений.

Помощью от государства могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

Закрытые бары, кафе и рестораны в центре столицы на улице Эрекле Меоре (Ираклия Второго)
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Стартовал прием заявок на участие в программе помощи ресторанному бизнесу

Также компенсация в 300 лари положена и самозанятым лицам, работающим на закрытом из-за ограничений объекте и зарегистрированным в качестве налогоплательщика.

Служба доходов после получения заявки проверяет ее соответствие условиям выдачи помощи и в течение трех дней предоставляет информацию Агентству способствования трудоустройству, которое и зачисляет помощь в течение трех дней.

Заявки о выдаче компенсаций подаются или самостоятельно, или работодателями только в электронном виде на сайте https://eservices.rs.ge/Login.aspx.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (467)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Компенсация, Служба доходов министерства финансов Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Cторонники Сталина отметили в Гори день рождения вождя народов
Сталин в тренде: 21 декабря в Гори отметили день рождения "вождя народов" - фото
Как сторонники Сталина отметили в Гори день рождения вождя народов - видео
Как сторонники Сталина отметили в Гори день рождения "вождя народов" - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться