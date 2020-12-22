Заявки на компенсацию от правительства Грузии подали более 80 тысяч граждан

На одноразовую компенсацию могут претендовать и лица, которые получили зарплату с 28 ноября до 5 декабря, а после остались без дохода из-за введенных ограничений

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. К этому времени в Службу доходов Министерства финансов Грузии поступило 83 173 заявки на получение единовременной помощи в размере 300 лари (примерно 92 доллара), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прием заявок на получение помощи начался 3 декабря и продолжится до 24. Предположительно, выплата компенсаций завершится до нового года.

Правительство Грузии с 28 ноября ввело ограничения на работу отдельных сфер и части магазинов и рынков в крупных городах, а также объявила о выплате компенсации тем, кто на этот период остался без зарплаты.

По решению правительства, на одноразовую компенсацию могут претендовать и лица, которые получили зарплату с 28 ноября до 5 декабря, а после остались без дохода из-за введенных ограничений. Ранее обязательным условием для получения доходов было отсутствие зарплаты со дня введения ограничений.

Помощью от государства могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие статус малого бизнеса, физические лица, платящие фиксированный налог, а также лица со статусом микробизнеса, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений.

Также компенсация в 300 лари положена и самозанятым лицам, работающим на закрытом из-за ограничений объекте и зарегистрированным в качестве налогоплательщика.

Служба доходов после получения заявки проверяет ее соответствие условиям выдачи помощи и в течение трех дней предоставляет информацию Агентству способствования трудоустройству, которое и зачисляет помощь в течение трех дней.

Заявки о выдаче компенсаций подаются или самостоятельно, или работодателями только в электронном виде на сайте https://eservices.rs.ge/Login.aspx.