Владельцы торговых объектов недовольны новыми регуляциями правительства Грузии

Регуляции, установленные торговым объектам в предновогодние дни, не всем из них позволят начать работу. Владельцы некоторых торговых центров говорят, что это не смягчение, а ужесточение регуляций

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Та степень смягчения установленных ограничений, на которую пошло правительство Грузии перед новогодними праздниками, устраивает не всех владельцев крупных торговых объектов.

Как будут работать торговые объекты на новогодние праздники в крупных городах Грузии>>

Как заявил директор тбилисского ТЦ City Mall Леван Месхели, одним из основных требований бизнес-сектора было увеличение рабочего времени для торговых объектов, но оно не было удовлетворено.

Сегодня на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета и.о. министра инфраструктуры и регионального развития Грузии Майя Цкитишвили ознакомила население с решением совета по поводу смягчения ряда ограничений в период с 24 декабря по 2 января. Так, по решению совета, торговые объекты в крупных городах Грузии откроются и смогут работать с 07:00 до 19:00 с полным контролем очередей как снаружи, так и внутри торговых помещений. На 20 кв метрах площади магазина можно находиться лишь одному покупателю. А вся ответственность за несоблюдение регуляций ляжет на администрацию торговых объектов.

Как сказал Леван Месхели телекомпании Rustavi2, они неоднократно обращались к правительству со своим планом работы в условиях пандемии.

"Мы не раз обращались к властям с нашим планом управления потоком (покупателей – ред.). Все наши заявления касались именно плана управления потоками.Мы просили разрешения на работу с 15 декабря…Также нашей просьбой было дать нам возможность самим корректировать рабочие часы, чтобы мы могли функционировать до 24:00. Ни одно наше требование не было учтено. По моему мнению, ограничения не были смягчены, а наоборот – ужесточились", - сказал Месхели.

По словам Месхели, за все время пандемии моллы ни разу не стали источником заражения граждан, так как все сотрудники придерживались разработанных рекомендаций.

Директор City Mall заверил, что они сделают максимально все, чтобы правильно перераспределить потоки покупателей.

Новые регуляции вызвали затруднения в работе торговых центров в других городах Грузии. Так ТЦ "Гранд Молл" в Кутаиси, вероятно, не сможет открыться 24 декабря.

По словам менеджера центра Нато Данелия, невозможно работать по установленным правилам, потому что общая площадь некоторых объектов менее 20 квадратных метров и они не смогут обслужить больше одного человека.

Она также отметила, что регулирование потока покупателей связано дополнительными расходами и увеличением штата сотрудников.