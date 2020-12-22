Тбилиси заслужил похвалу за последовательное выполнение всех рекомендаций ВОЗ

Последний день своего визита в Грузию директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге посвятил Тбилиси и предложил грузинской столице присоединиться к сети здоровых городов Европы

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, который находится с официальным визитом в Грузии, похвалил мэра Тбилиси за выполнение всего пакета рекомендаций ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health of Georgia Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время визита в Грузию

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На встрече Клюге и Каладзе обсудили вызовы в управлении коронавирусом в Грузии, в частности, в Тбилиси.

Каладзе рассказал представителю ВОЗ Клюге о решениях правительства, направленных на сдерживание распространения коронавируса, а также ознакомил с теми программами, которые осуществляются для поддержки населения и бизнеса, пострадавших в период пандемии. Речь также шла о тех льготах, которые мэрия установила для поддержки малого и среднего бизнеса в столице.

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health of Georgia Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время визита в Грузию

"Пандемия является вызовом для всего мира, и, конечно, Грузия не исключение. Грузия во время первой волны пандемии сделала целый ряд эффективных шагов, в частности был создан межведомственный координационный совет под руководством премьер-министра, и четко выполняются все рекомендации и правила, которые принимаются советом с учетом мнения специалистов", - заявил Каладзе.

По его словам, солидарность и поддержка имеют немалое значение в это непростое для всех время, поэтому мэрия старается по мере возможности отказывать посильную помощь тем, кто в ней больше всех нуждается - пожилым одиноким старикам и социально незащищенным семьям.

"Мы также учитываем тот депрессивный фон и стрессовую ситуацию, которую создала пандемия, и именно поэтому мы постарались к Новому году сделать улицы Тбилиси особенно красивыми и наполненными праздничной атмосферой", - отметил Каладзе.

Клюге высоко оценил усилия городских властей и взял обязательство с Каладзе присоединить столицу Грузии к сети здоровых городов. Клюге выразил признательность мэру за согласие, подчеркнув, что Тбилиси и его мэр могут поделиться многим с другими городами и мэрами, которые объединены в эту сеть.

Стороны договорились, что Тбилиси присоединится к сети здоровых городов Европы и поделится своим опытом с другими городами.

"Я хочу поблагодарить мэра Каладзе за прекрасную встречу. Город Тбилиси под руководством Кахи Кададзе выполняет весь пакет рекомендации Всемирной организации здравоохранения, чтобы город был ориентирован на людей, имел здоровую и чистую среду. Это требует лидерства: создания зеленых пространств, где смогут собраться люди. Мы по опыту знаем, что это положительно влияет на ментальное здоровье людей, что очень важно, особенно во время этой беспрецедентной пандемии", - заявил Клюге.

В рамках пятидневного визита делегация ВОЗ во главе с Хансом Клюге посетила в Грузии ковид-гостиницы, ковид-клиники, службу "112", провела встречи с представителями правительства и специалистами в области эпидемиологии.

В составе делегации директор отдела программ здравоохранения ВОЗ Нино Бердзули, офицер управления проекта отделения неотложного реагирования и помощи ВОЗ Наталья Димова-Чертоянова и руководитель офиса ВОЗ в Грузии Сильвиу Доменте.