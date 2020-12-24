В месяце максимум 31 день - электрораспределительные компании Грузии призвали к порядку

Субсидирование коммунальных услуг выгодно населению, но не выгодно распределительным компаниям, вот они и нашли способ пережить пандемию с минимальными потерями, снимая завышенные показания счетчиков

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В Национальную регулирующую комиссию по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) в эти дни стали поступать жалобы граждан по поводу завышенных показаний электросчетчиков, присланных электрораспределительной компанией для оплаты, что лишило их возможности воспользоваться государственной субсидией на коммунальные услуги.

Представители комиссии проверили ряд счетчиков и установили, что показания сняты не на 30-й день, как того требует регламент GNERC, а на 32-й или 33-й день.

Комиссия разъяснила распределительным компаниям суть нарушений и обязала их исправить неверные показания счетчика, снятые с нарушением действующих нормативных актов, а также впредь снимать показания счетчиков один раз в месяц с сохранением даты снятия показаний.

В случае обнаружения аналогичных неточностей граждан призывают немедленно обращаться в Энергокомиссию.

Согласно программе государственных субсидий на коммунальные услуги, в течение четырех месяцев – в ноябре, декабре, январе и феврале, тем гражданам, которые потребляют до 200 кВт/час электроэнергии и до 200 кубометров газа в месяц, счета оплатит государство.