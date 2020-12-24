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Электричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава

В месяце максимум 31 день - электрораспределительные компании Грузии призвали к порядку

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1589)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201224/250442598/V-mesyatse-maksimum-31-den---elektroraspredelitelnye-kompanii-Gruzii-prizvali-k-poryadku.html

Субсидирование коммунальных услуг выгодно населению, но не выгодно распределительным компаниям, вот они и нашли способ пережить пандемию с минимальными потерями, снимая завышенные показания счетчиков

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В Национальную регулирующую комиссию по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) в эти дни стали поступать жалобы граждан по поводу завышенных показаний электросчетчиков, присланных электрораспределительной компанией для оплаты, что лишило их возможности воспользоваться государственной субсидией на коммунальные услуги.

Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению СЕМЕК
© Sputnik / Levan Avlabreli
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Представители комиссии проверили ряд счетчиков и установили, что показания сняты не на 30-й день, как того требует регламент GNERC, а на 32-й или 33-й день.

Комиссия разъяснила распределительным компаниям суть нарушений и обязала их исправить неверные показания счетчика, снятые с нарушением действующих нормативных актов, а также впредь снимать показания счетчиков один раз в месяц с сохранением даты снятия показаний.

В случае обнаружения аналогичных неточностей граждан призывают немедленно обращаться в Энергокомиссию.

Согласно программе государственных субсидий на коммунальные услуги, в течение четырех месяцев – в ноябре, декабре, январе и феврале, тем гражданам, которые потребляют до 200 кВт/час электроэнергии и до 200 кубометров газа в месяц, счета оплатит государство.

Темы:
Экономика Грузии (1589)
Теги:
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, Грузия


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