Население Грузии бьет рекорды по жизни в кредит

Человек должен брать кредит, у него должна быть эта возможность, но так, чтобы потом он смог выплатить кредит, заявил глава Нацбанка

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Кредиты на данный момент есть у 67% населения страны и это исторический показатель, один из высоких показателей в мире, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе в парламенте.

Экономический кризис и пандемия коронавируса, вместе с введенными ограничениями серьезно сказались на платежеспособности граждан. Хоть и правительство Грузии приостановило для граждан выплату кредитов на период ограничений, позже им пришлось выплачивать увеличенную сумму вне зависимости от потери работы.

"На конец 2019 года безнадежные кредиты составляли 4,4%, а сейчас они уже составляют 8%. И я думаю, что эта цифра еще вырастет до 10-11%", – сказал Гвенетадзе.

Глава Нацбанка назвал единственный способ избежать задолженностей по кредитам.

"Человек должен брать кредит, у него должна быть эта возможность, но так, чтобы потом он смог выплатить кредит. Человек должен мочь обслуживать кредит", – сказал Гвенетадзе.

Также он отметил, что если бы правительство и Нацбанк не приняли меры, положение сейчас было бы намного плачевнее.

На 1 декабря жители Грузии должны были банкам более 4,6 миллиарда лари только по 1,3 миллиарда потребительских кредитов. Пик взятия кредитов пришелся на март и август этого года.

В 2018 году правительство решило списать долги граждан, попавших в "черный список". В этот список вносят граждан, которые не выплачивают своевременно проценты по кредитам или полностью их игнорируют. В таких случаях накладываются большие штрафы, и общая задолженность растет. Тогда долги списали более 600 тысячам должников, у которых были проблемы по более 1 миллиону кредитов.

Также тогда Нацбанк Грузии ввел специальные регуляции по кредитам. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения, желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.

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Согласно новым правилам кредитования, кроме всего прочего, установлены максимальные сроки кредитования. Ипотечный кредит не выдается более чем на 15 лет, потребительский кредит, обеспеченный имуществом, – на срок более 10 лет, автокредит – на срок более 6 лет, а кредиты другого типа – на срок более 4 лет.