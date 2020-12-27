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Кутаиси - новые пассажирские городские автобусы

Грузия получит кредит для закупки новых автобусов

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Темы:
Общественный транспорт в Грузии (45)
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ЕБРР в 2019 году выделил 17 миллионов евро, однако, по словам замглавы Минфина, указанной суммы оказалось недостаточно

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Грузия получит кредит в размере 19 миллионов евро для закупки новых 175 автобусов для шести городов, заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.

По его словам, для Программы развития городского транспорта Грузии Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2019 году выделил 17 миллионов евро. Однако, как разъяснил Какауридзе, указанной суммы оказалось недостаточно.

Новые автобусы грузинской столицы
photo: City Hall of Tbilisi / FB
Автобусы нового стандарта пополнили городской автопарк Зугдиди

"В ноябре 2019 года между Грузией и ЕБРР было оформлено соглашение, согласно которому было выделено 17 миллионов евро для закупки автобусов для Рустави, Кутаиси, Гори, Зугдиди, Телави и Поти. Было запланировано приобретение 175 автобусов. Однако когда начались тендерные процедуры, оказалось, что этой суммы было недостаточно, и с донорами было достигнуто соглашение о выделении дополнительно 2 миллионов евро", – заявил Какауридзе во время выступления на заседании парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике.

На прошлой неделе Фонд муниципального развития Грузии, действующий при министерстве регионального развития и инфраструктуры, передал Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) 25 новых автобусов стандарта EURO 5 в рамках программы по обновлению общественного транспорта.

Автопарк Кутаиси пополнился новыми экологически чистыми автобусами >>

Объявленный тендер выиграла турецкая компания ООО Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. Компания обязалась, начиная с осени и до конца 2020 года, обеспечить муниципалитеты 117-ю 8,5-метровыми и 58-ю 10-метровыми автобусами.

Так, Кутаиси всего будет передано 60 автобусов, Рустави – 40, Гори – 30, Зугдиди – 25, Поти и Телави – по 10 автобусов.

Темы:
Общественный транспорт в Грузии (45)
Теги:
Рустави, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, Европейский банк реконструкции и развития, кредит, Новые автобусы, Грузия


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