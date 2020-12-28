Повышение тарифа на электроэнергию неизбежно – Energo Pro Georgia

Первая электрораспределительная компания уже открыто заговорила о необходимости повысить тариф на электричество – кризис все явственнее дает о себе знать

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Значительное повышение тарифов на электроэнергию неизбежно, такое сообщение опубликовала на своей странице в Facebook крупнейшая в Грузии электрораспределительная компания Energo Pro Georgia.

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"Уже сейчас очевидно, что повышение потребительского тарифа, к сожалению, необходимо. Подчеркнем, что действующий тариф установлен с 1 января 2018 года сроком на 3 года, и он по объективным причинам уже давно не может компенсировать резко возросшие затраты на закупку электроэнергии и других расходы. Мы уже 10 месяцев находимся в тяжелом финансовом кризисе, нам пришлось отказаться от всех планов развития, значительно сократить инвестиционные проекты, усложнилось финансирование фонда оплаты труда", – заявил генеральный директор компании Михаил Боцвадзе.

По его словам, несмотря на эти трудности, с помощью группы учредителей и банковского сектора компания смогла выполнить свои обязательства и сохранить всех сотрудников. Однако такое сокращение инвестиционных проектов, естественно, отрицательно сказывается на качестве обслуживания и бесперебойности подачи электроэнергии

В компании подчеркивают, что повышение тарифа не должно восприниматься как требование компании, это необходимость, в противном случае Energo Pro Georgia просто не сможет работать и дальше, и под угрозой станет электрообеспечение населения.

"Конечно, теперь очередь за Комиссией по регулированию энергетики (Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии – ред.), мы возлагаем на них всю ответственность. Последнюю неделю мы спорим по каждому параметру, еще существуют вопросы, по которым не удалось договориться. Мы хотим верить, что решение регулирующей комиссии будет сбалансированным и адекватным сложной ситуации, другого выхода просто нет. Все ресурсы исчерпаны!" – заявил генеральный директор компании.

Решение об изменении потребительского тарифа на электроэнергию Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии должна была принять в начале прошлой недели. Однако из-за риска инфицирования коронавирусом нескольких сотрудников, которые находились в самоизоляции, заседание отложено.

Компания Energo Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она является крупным оператором на энергетическом рынке Грузии, специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт. Услугами ENERGO-PRO Georgia пользуются 860 000 клиентов. Имея в своем штате 5 200 сотрудников, компания является одним из крупнейших работодателей в Грузии.