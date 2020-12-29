Владельцам гостиниц зимних курортов Грузии отсрочат выплату налогов

Налоговые льготы затронут более чем 100 компаний, а размер отсроченного налога составит 0,5 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Для гостиниц, расположенных в зимней курортной зоне, срок уплаты подоходного налога за ноябрь и декабрь могут перенести на 1 июля 2021 года, соответствующие изменения, инициированные на сегодняшнем заседании бюро, должны внести в "Налоговый кодекс".

Согласно изменениям, отсрочка коснется объектов, расположенных в Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети), Гудаури (регион Мцхета Мтианети), курорта Годердзи (муниципалитет Хуло, Аджария) и Местии (регион Самегрело-Земо Сванети).

Также в законопроекте подчеркнуто, что согласно постановлению правительства, гостиницы, расположенные в перечисленных курортах, отведены под карантинные зоны.

"Отсрочка уплаты налога вместе с установленными налоговыми льготами поможет компаниям удержать сотрудников в течение этого периода. Налоговые льготы затронут более чем 100 компаний, а размер отсроченного налога составит 0,5 миллиона лари", - сказано в сообщении.

Инициаторами законодательных изменений являются депутаты большинства Давид Сонгхулашвили, Бека ЛиИнициаторы требуют, чтобы законопроект был рассмотрен в ускоренном порядке.

Правительство Грузии расширяет помощь для туристического бизнеса >>

Помогать туризму власти Грузии начали с первых дней пандемии. Для более 6 тысяч компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты налога на имущество и подоходного налога за четыре месяца. Кроме того, 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.