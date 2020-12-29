В Грузии с 1 января повысят тарифы на электроэнергию для населения

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию для населения и коммерческого сектора в столице вступит в силу с 1 января, такое решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.
Согласно решению Комиссии, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличится на 3,5 тетри (с учетом НДС).
Потребительские тарифы для абонентов компании "Теласи" (тетри за кВт/ч)
|Ступень
|Cтарый тариф
|Новый тариф
|потребление менее 101 кВт/ч
|14,544
|18,041
|потребление от 101-301 кВт/ч
|18,556
|22,053
|потребление более 301 кВт/ч
|23 040
|26 537
АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав российской государственной группы "Интер РАО". Холдингу принадлежат 75% акций "Теласи".
Потребительские тарифы для абонентов компании Energo-Pro Georgia (тетри за кВт/ч)
|Ступень
|Старый тариф
|Новый тариф
|потребление менее 101 кВт/ч
|14 23
|17 731
|потребление от 101-301 кВт/ч
|18 213
|21 707
|потребление более 301 кВт/ч
|22,733
|26,227
Компания Energo-Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она является крупным оператором на энергетическом рынке Грузии, специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт. Услугами Energo-Pro Georgia пользуются 860 000 клиентов.
Примерно на 11 тетри увеличился тариф и для коммерческого сектора.
Правительство Грузии уже заявило о своем решении субсидировать населению в течение 2021 года повышение потребительского тарифа на электроэнергию.