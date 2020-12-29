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ЛЭП в центре грузинской столицы

В Грузии с 1 января повысят тарифы на электроэнергию для населения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (214)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201229/250481500/V-Gruzii-s-1-yanvarya-povysyat-tarify-na-elektroenergiyu.html

Правительство Грузии будет субсидировать населению в течение 2021 года повышение потребительского тарифа на электроэнергию

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Повышение тарифов на электроэнергию для населения и коммерческого сектора в столице вступит в силу с 1 января, такое решение приняла Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.

Согласно решению Комиссии, тариф для населения Грузии за 1 кВт увеличится на 3,5 тетри (с учетом НДС).

Потребительские тарифы для абонентов компании "Теласи" (тетри за кВт/ч)

Ступень Cтарый тариф Новый тариф
потребление менее 101 кВт/ч 14,544 18,041
потребление от 101-301 кВт/ч 18,556 22,053
потребление более 301 кВт/ч 23 040 26 537

АО "Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав российской государственной группы "Интер РАО". Холдингу принадлежат 75% акций "Теласи".

Потребительские тарифы для абонентов компании Energo-Pro Georgia (тетри за кВт/ч)

Ступень Старый тариф Новый тариф
потребление менее 101 кВт/ч 14 23 17 731
потребление от 101-301 кВт/ч 18 213 21 707
потребление более 301 кВт/ч 22,733 26,227

 

Компания Energo-Pro Georgia занимается в основном снабжением электричеством регионов Грузии. Она является крупным оператором на энергетическом рынке Грузии, специализирующимся на производстве и распределении электроэнергии. Компания владеет десятью гидроэлектростанциями среднего размера, полная выходная мощность которых превышает 414 мегаватт. Услугами Energo-Pro Georgia пользуются 860 000 клиентов.

Примерно на 11 тетри увеличился тариф и для коммерческого сектора.

Правительство Грузии уже заявило о своем решении субсидировать населению в течение 2021 года повышение потребительского тарифа на электроэнергию.

Темы:
Энергетика Грузии (214)
Теги:
Energo-Pro Georgia, Компания "Теласи", Тарифы на электроэнергию, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, Грузия


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