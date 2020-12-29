Государство будет субсидировать часть тарифа на электроэнергию для предприятий

Тарифы для предприятий вырастут на тот минимум, чтобы не повлиять на конечную цену продукции, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение субсидировать 50% разницы между повышенным и действующим тарифом на электроэнергию в течение 2021 года для местных компаний, занятых в производстве первичной переработке продуктов питания, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания Межведомственного координационного совета.

Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению сегодня приняла решение об увеличении непотребительского тарифа на электроэнергию в Грузии на 11 тетри.

По его словам, тарифы на электроэнергию вырастут не только для физических лиц, но и для организаций. Как отметил глава Кабмина, это тот минимум, который позволяет правительству быть уверенным в том, что повышение тарифов на электроэнергию не повлияет на конечную цену продукции, производимой в Грузии.

"Как вы знаете, это необходимые шаги, чтобы гарантировать, что граждане Грузии не окажутся под слишком сильным социальным давлением после повышения тарифов на электроэнергию", – сказал Гахария.

Кроме того, по его словам, это важно для местных предприятий, которые производят любые виды основных пищевых продуктов, чтобы повышение тарифов не повлияло на цены на конечный продукт, что, конечно же, также окажет давление на ежедневные расходы наших граждан.

Правительство Грузии субсидирует повышенный тариф на электроэнергию в течение 2021 года >>

Сегодня же правительство Грузии приняло решение субсидировать повышение потребительского тарифа на электроэнергию для населения в течение всего 2021 года.