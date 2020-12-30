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Электрораспределительные компании считают повышение тарифа недостаточным

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (216)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20201230/250490502/Elektroraspredelitelnye-kompanii-schitayut-povyshenie-tarifa-nedostatochnym.html

Потребительский тариф для жителей Тбилиси и регионов Грузии повысится на 3,5 тетри, а для коммерческих компаний - на 11-12 тетри

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Электрораспределительные компании Грузии Telasi и Energo-Pro Georgia остались недовольны решением Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения и считают повышение тарифов на электроэнергии недостаточным, так как не все из затраты были приняты во внимание, заявил председатель Комиссии Давид Нармания.

ЛЭП в центре грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии с 1 января повысят тарифы на электроэнергию для населения

"В течение последних шести месяцев мы внимательно изучали тарифные заявки, представленные компаниями. Мы согласовали инвестиционные заявки компаний и исходя из них оставили в силе лишь проекты, которые необходимы для обеспечения безопасного и качественного электроснабжения. Исходя из этого, по нашей методологии и специальной формуле мы высчитали тариф", - пояснил Нармания.

По его словам, для компаний Telasi и Energo-Pro Georgia в результате аудита не были учтены более 30 миллионов лари, так как эти суммы не были задокументированы в соответствии с правилами, поэтому методология не предполагала отражения указанных трат в тарифе.

"Мы исходили из объективной необходимости и не вышли за рамки установленных правил и принципов. Поэтому, на мой взгляд, к данному этапу мы нашли оптимальное решение", - сказал Давид Нармания.

Мясоперерабатывающее предприятие
FB / Ministry of Economy and Sustainable Development
Государство будет субсидировать часть тарифа на электроэнергию для предприятий

Согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, повышенный тариф на электроэнергию вступит в силу с 1 января. Потребительский тариф для жителей Тбилиси и регионов Грузии повысится на 3,5 тетри, а для коммерческих компаний - на 11-12 тетри.

Правительство Грузии уже заявило о своем решении субсидировать в течении 2021 года для населения увеличение тарифа на электроэнергию.

Темы:
Энергетика Грузии (216)
Теги:
Energo-Pro Georgia, Компания "Теласи", Тарифы на электроэнергию, Давид Нармания, Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии, энергетика, Грузия


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