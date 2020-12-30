Электрораспределительные компании считают повышение тарифа недостаточным

Потребительский тариф для жителей Тбилиси и регионов Грузии повысится на 3,5 тетри, а для коммерческих компаний - на 11-12 тетри

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Электрораспределительные компании Грузии Telasi и Energo-Pro Georgia остались недовольны решением Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения и считают повышение тарифов на электроэнергии недостаточным, так как не все из затраты были приняты во внимание, заявил председатель Комиссии Давид Нармания.

"В течение последних шести месяцев мы внимательно изучали тарифные заявки, представленные компаниями. Мы согласовали инвестиционные заявки компаний и исходя из них оставили в силе лишь проекты, которые необходимы для обеспечения безопасного и качественного электроснабжения. Исходя из этого, по нашей методологии и специальной формуле мы высчитали тариф", - пояснил Нармания.

По его словам, для компаний Telasi и Energo-Pro Georgia в результате аудита не были учтены более 30 миллионов лари, так как эти суммы не были задокументированы в соответствии с правилами, поэтому методология не предполагала отражения указанных трат в тарифе.

"Мы исходили из объективной необходимости и не вышли за рамки установленных правил и принципов. Поэтому, на мой взгляд, к данному этапу мы нашли оптимальное решение", - сказал Давид Нармания.

Согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения, повышенный тариф на электроэнергию вступит в силу с 1 января. Потребительский тариф для жителей Тбилиси и регионов Грузии повысится на 3,5 тетри, а для коммерческих компаний - на 11-12 тетри.

Правительство Грузии уже заявило о своем решении субсидировать в течении 2021 года для населения увеличение тарифа на электроэнергию.