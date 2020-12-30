Откуда Минфин взял деньги для субсидирования тарифа на электроэнергию

Эти деньги собрали по крупицам, так как расходы всех ведомств и так сокращены до минимума, заявил министр

ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. На покрытие разницы тарифов для населения государство потратит 105 миллионов лари, которые были выделены путем сокращения финансирования министерств, заявил глава Минфина Грузии Иване Мачавариани.

В Грузии с 1 января увеличится тариф на электроэнергию на 0,035 лари. Правительство Грузии приняло решение оплачивать разницу в тарифе для большей части семей Грузии. Субсидия коснется тех абонентов, которые потребляют менее 300 кВт/ч электроэнергии в месяц, а это более 1,6 миллиона семей.

"Эти деньги мы собрали по крупицам. Нам пришлось сократить финансирование почти всем министерствам, так как у нас нет такой роскоши, чтобы сократить финансирование одной сфере и сказать им, что мы сокращаем ваш бюджет на 100 миллионов", – сказал Мачавариани.

По его словам, это было болезненно для ведомств, так как ни у кого нет лишних денег и все расходы и так сокращены до минимума.

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При этом министр отметил, что серьезная сумма была перенаправлена из министерства внутренних дел, однако денег лишились и другие министерства.