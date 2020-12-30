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Министерство финансов Грузии

Откуда Минфин взял деньги для субсидирования тарифа на электроэнергию

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (217)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20201230/250490568/Otkuda-Minfin-vzyal-dengi-dlya-subsidirovaniya-tarifa-na-elektroenergiyu.html

Эти деньги собрали по крупицам, так как расходы всех ведомств и так сокращены до минимума, заявил министр

ТБИЛИСИ, 30 дек – Sputnik. На покрытие разницы тарифов для населения государство потратит 105 миллионов лари, которые были выделены путем сокращения финансирования министерств, заявил глава Минфина Грузии Иване Мачавариани.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
Правительство Грузии субсидирует повышенный тариф на электроэнергию в течение 2021 года

В Грузии с 1 января увеличится тариф на электроэнергию на 0,035 лари. Правительство Грузии приняло решение оплачивать разницу в тарифе для большей части семей Грузии. Субсидия коснется тех абонентов, которые потребляют менее 300 кВт/ч электроэнергии в месяц, а это более 1,6 миллиона семей.

"Эти деньги мы собрали по крупицам. Нам пришлось сократить финансирование почти всем министерствам, так как у нас нет такой роскоши, чтобы сократить финансирование одной сфере и сказать им, что мы сокращаем ваш бюджет на 100 миллионов", – сказал Мачавариани.

По его словам, это было болезненно для ведомств, так как ни у кого нет лишних денег и все расходы и так сокращены до минимума.

Государство будет субсидировать часть тарифа на электроэнергию для предприятий >>

При этом министр отметил, что серьезная сумма была перенаправлена из министерства внутренних дел, однако денег лишились и другие министерства.

Темы:
Энергетика Грузии (217)
Теги:
Тарифы на электроэнергию, энергетика, Министерство финансов Грузии, Грузия


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