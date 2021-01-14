Назначены чартерные рейсы из Тбилиси в Москву

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Аirways впервые с начала пандемии коронавируса выполняет чартерные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван, об этом Sputnik Грузии сообщили в грузинской авиакомпании Georgian airways.

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Как отметили в авиакомпании, рейсы осуществляются в сотрудничестве с партнерской компанией Aircompany Armеnia.

"Это временные полеты, назначенные в связи с новогодними праздниками. Один из таких рейсов назначен завтра, 15 января. Будут ли осуществляться подобные рейсы в будущем, мы пока не знаем", – заявили в авиакомпании.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение практически по всем направлениям. Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Согласно последнему решению, запрет на авиасообщение действует до 31 января 2021 года.

На данный момент Грузия закрыта для россиян. Для того, чтобы попасть в Грузию из России, необходимо иметь грузинское гражданство, вид на жительство либо быть супругом гражданина Грузии. Что касается прямых рейсов между Грузией и РФ, то они были прекращены после антироссийских выступлений летом 2019 года, после чего авиакомпании начали осуществлять полеты между странами через транзитные остановки, такие как Ереван и Стамбул.

Правила въезда в Грузию

Согласно постановлению правительства, граждане Грузии, приезжающие из-за границы, а также члены их семей должны находиться в самоизоляции в течение восьми дней. Они должны предъявить при въезде в Грузию результат ПЦР-теста, проведенного не позднее чем за 72 часа до визита. Если у пассажира нет результата теста, то он будет находиться в самоизоляции в течение 12 дней. В том случае, если нет возможности находиться в самоизоляции, его поместят в зону карантина.

То же правило применяется к гражданам Испании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Греции, Швеции, Хорватии, Италии, Кипра, Словении и Исландии.

Не подлежат самоизоляции и карантину при въезде в Грузию члены официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывшие в Грузию с официальным визитом. Они должны предъявить на пограничных пунктах результат ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов до официального визита.

Также не подлежат карантину граждане Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, а также лица имеющие ПМЖ в этих странах. Они должны предъявить документ с результатом ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов до въезда в Грузию или пройти тестирование за свой счет. Эти люди подвергаются карантину только в том случае, если в специальной электронной анкете, которую необходимо заполнить до отъезда, указано, что они совершили поездку за пределы этих пяти стран ЕС.

За исключением вышеуказанных категорий, ограничение на въезд в Грузию не распространяется также на представителей дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии, международных организаций и членов их семей, лиц, прибывающих с гуманитарной миссией, если необходимость такой миссии поставлена на повестку дня (врачи, волонтеры), водителей, участвующих в международных автомобильных грузовых перевозках, персонал международных железнодорожных перевозок и членов экипажа воздушного судна.

Кто и как может попасть в Россию

Что касается Российской Федерации, то с 1 января 2021 года граждане Австрии, Германии, Франции, Японии, Китая и еще 47 государств смогут въезжать в страну по электронной визе и передвигаться практически по всей территории страны.

Электронная виза, в отличие от обычной, не требует личного присутствия и оформляется через Интернет. Чтобы ее получить, иностранцу достаточно заполнить минимум за четыре календарных дня до предполагаемой даты поездки в Россию специальную форму на сайте МИД и прикрепить данные паспорта и фотографию. Ни приглашения, ни бронь отеля, ни какие-либо другие документы, подтверждающие цель поездки, не требуются. Если в заявлении обнаружатся ошибки или некорректные сведения, документы вернут на доработку с указанием, что именно нужно исправить.

Единая электронная виза является однократной. Срок ее действия обычно составляет 60 суток со дня оформления.