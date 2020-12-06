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Швейцария вводит карантин для приезжающих из Грузии с 14 декабря

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1539)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201206/250262026/Shveytsariya-vvodit-karantin-dlya-priezzhayuschikh-iz-Gruzii-s-14-dekabrya-.html

В список стран "красной зоны" включены те страны, в которых количество инфицированных на 100 тысяч населения больше, чем в самой Швейцарии

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Швейцария внесла Грузию в список эпидемиологически опасных стран, говорится в информации Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

Согласно данным ведомства, с 14 декабря список стран, по возвращении из которых обязателен 10-дневный карантин кроме Грузии пополнили США, Литва, Иордания, Хорватия, Северная Македония, Польша, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения и Венгрия.

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© AP Photo / Jeff Roberson
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В перечень попали итальянские регионы Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия и Венето, а также федеральные земли Австрии Штирия и Каринтия.

Как сообщается, Чехия с 14 декабря исключается из "карантинного" списка.

Нарушителям 10-дневного карантина в Швейцарии грозит штраф до 10 тысяч франков (около 11 тысяч долларов).

На 6 декабря в Швейцарии зафиксировано 344 497 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в Швейцарии погибло уже 5 324 человека, летальность составляет 1,55%. Полностью вылечили от вируса 260 600 человек, восстановление составляет 75,65%. Швейцария занимает 32 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано 158 154 случая заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в стране погибло уже 1 462 человека, летальность составляет 0,92%. Полностью вылечили от вируса 129 210 человек, восстановление составляет 81,7%. Грузия занимает 45 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1539)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Швейцария, Грузия


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