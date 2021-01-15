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Батумский морской порт - торговые суда на разгрузке

Пандемия и торговля: экспорт из Грузии упал на 12%

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1631)
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Sputnik Грузия
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Внешнеторговый оборот в 2020 году снизился на 14,8% по сравнению с 2019 годом и составил 11,3 миллиарда долларов

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. На фоне пандемии торговля в Грузии продолжает падать – грузинскую продукцию в 2020 году вывезли на сумму более 3,3 миллиарда долларов, что на 12% меньше по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Импорт в 2020 году составил более 8 миллиардов долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за 2020 год
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за 2020 год

Внешнеторговый оборот в 2020 году в целом снизился на 14,8% по сравнению с 2019 годом и составил более 11,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).

Когда улучшится ситуация в торговле?

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по всей экономике страны – убытки несут гостиницы, рестораны, торговые центры, сфера отдыха и развлечений, транспорт. Под угрозой также оказались финансовый сектор, сферы строительства, недвижимости, производства и образования.

Закрытые отели, кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Жесткая посадка или взлет – что ждет экономику Грузии в 2021 году

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия думает, что ситуация во внешней торговле не улучшится до конца мая-июня 2021 года.

"Единственное, что повлияло положительно на экспорт – это вывоз фруктов за рубеж, но если мы говорим о том, какое влияние окажут эти данные в связи с тем же курсом лари, я бы сказал, что все это все-таки действует негативно, потому что сальдо отрицательное и это длится годы. С точки зрения подсчета экспорта мы пока не видим какую-либо положительную динамику, что экспорт значительно вырастет до лета 2021 года", – сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Исполнительный директор Национальной службы статистики Сакстат Гогита Тодрадзе
photo: Gogita Todradze / FB
Темпы падения экономики Грузии увеличились

По его словам, чтобы содействовать росту экспорта, правительство Грузии должно развивать экономику по трем направлениям, быстро и революционным путем.

"Первое направление – это внедрение новых технологий, второе – развитие биофармацевтического рынка и третье, и главное, – полезные ископаемые, существующие в Грузии, должны перерабатывать и вывозить продукт на экспорт в окончательном виде", – сказал Шенгелия, отметив, что всем перечисленным направлениям нужны дешевые кредиты.

Экономист считает, что для того, чтобы вывести страну из кризиса, нужен хороший стратегический план развития экономики, которому будут следовать попунктно.

Темы:
Экономика Грузии (1631)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Экономика, Грузия


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