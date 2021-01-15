Пандемия и торговля: экспорт из Грузии упал на 12%

Внешнеторговый оборот в 2020 году снизился на 14,8% по сравнению с 2019 годом и составил 11,3 миллиарда долларов

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. На фоне пандемии торговля в Грузии продолжает падать – грузинскую продукцию в 2020 году вывезли на сумму более 3,3 миллиарда долларов, что на 12% меньше по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Импорт в 2020 году составил более 8 миллиардов долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за 2020 год

Внешнеторговый оборот в 2020 году в целом снизился на 14,8% по сравнению с 2019 годом и составил более 11,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).

Когда улучшится ситуация в торговле?

Вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по всей экономике страны – убытки несут гостиницы, рестораны, торговые центры, сфера отдыха и развлечений, транспорт. Под угрозой также оказались финансовый сектор, сферы строительства, недвижимости, производства и образования.

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия думает, что ситуация во внешней торговле не улучшится до конца мая-июня 2021 года.

"Единственное, что повлияло положительно на экспорт – это вывоз фруктов за рубеж, но если мы говорим о том, какое влияние окажут эти данные в связи с тем же курсом лари, я бы сказал, что все это все-таки действует негативно, потому что сальдо отрицательное и это длится годы. С точки зрения подсчета экспорта мы пока не видим какую-либо положительную динамику, что экспорт значительно вырастет до лета 2021 года", – сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

По его словам, чтобы содействовать росту экспорта, правительство Грузии должно развивать экономику по трем направлениям, быстро и революционным путем.

"Первое направление – это внедрение новых технологий, второе – развитие биофармацевтического рынка и третье, и главное, – полезные ископаемые, существующие в Грузии, должны перерабатывать и вывозить продукт на экспорт в окончательном виде", – сказал Шенгелия, отметив, что всем перечисленным направлениям нужны дешевые кредиты.

Экономист считает, что для того, чтобы вывести страну из кризиса, нужен хороший стратегический план развития экономики, которому будут следовать попунктно.