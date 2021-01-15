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Правительство Грузии утвердило программу содействия занятости на 2021 год

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1631)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210115/250612838/Pravitelstvo-Gruzii-utverdilo-programmu-sodeystviya-zanyatosti-na-2021-god.html

С начала пандемии коронавируса многие граждане Грузии остались без работы и доходов, правительство страны всеми силами пытается смягчить для населения последствия пандемии

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Правительство Грузии утвердило государственную программу развития услуг содействия занятости на 2021 год, которую реализует Государственное агентство содействия занятости, об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

  • Развитие информационной системы управления рынком труда (worknet.gov.ge);
  • Предоставление индивидуальных и групповых консультаций на рынке труда на муниципальном уровне;
  • Предоставление и развитие посреднических услуг;
  • Предоставление профессиональных консультационных услуг по планированию карьеры на муниципальном уровне;
  • Разработка и внедрение механизмов для облегчения трудоустройства уязвимых, низкоконкурентных групп, субсидирование оплаты труда и формирование группы консультантов по трудоустройству;
  • Организация форумов по трудоустройству;
  • Проведение и мониторинг качественных исследований для выявления востребованных профессий и необходимых знаний, навыков;
  • Организация тренингов и семинаров по вопросам трудоустройства с целью повышения осведомленности СМИ и общественности (местных НПО, международных организаций, социальных партнеров, работодателей, частных агентств занятости);
  • Организация заключительной конференции по вопросам и проблемам содействия занятости.

Бюджет программы составляет 770 000 лари (почти 233 тысячи долларов).

С 1 января 2020 года в Грузии начало работу отдельное ведомство для сокращения безработицы в стране – Государственное агентство способствования трудоустройству. Агентство выполняет роль посредника между соискателями работы и бизнесом. Оно ведет учет соискателей работы, изучает трудовой рынок и дает рекомендации по вопросам трудового рынка в стране.

Темы:
Экономика Грузии (1631)
Теги:
Правительство Грузии, Экономика


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