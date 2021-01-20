Когда откроется небо Грузии? – ответ главы Минэкономики

Предположительным временем возобновления регулярного авиасообщения министр назвала февраль, но опять же, все зависит от эпидемиологической ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правительство Грузии возможно снимет все ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля текущего года, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Грузия вновь продлила запрет на регулярные авиарейсы>>

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Из-за ухудшения эпидситуации запрет сейчас действует до 31 января 2021 года.

"Я не могу назвать конкретную дату, но, скорее всего, февраль будет месяцем, когда мы снимем ограничения на регулярные рейсы. Опять же, это не означает хаотичный и неконтролируемый въезд в страну. Наоборот, это будет контролируемо. Контролируемый въезд с тестами, свидетельством о вакцинации и другими адекватными документами, но это первая надежда на начало туристического сезона", – заявила Турнава в эфире телеканала "Имеди".

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.