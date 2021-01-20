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Тбилисский Международный аэропорт

Когда откроется небо Грузии? – ответ главы Минэкономики

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1637)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210120/250654865/Kogda-otkroetsya-nebo-Gruzii--otvet-glavy-Minekonomiki.html

Предположительным временем возобновления регулярного авиасообщения министр назвала февраль, но опять же, все зависит от эпидемиологической ситуации в стране

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правительство Грузии возможно снимет все ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля текущего года, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

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В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Из-за ухудшения эпидситуации запрет сейчас действует до 31 января 2021 года.

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© Sputnik / STRINGER
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"Я не могу назвать конкретную дату, но, скорее всего, февраль будет месяцем, когда мы снимем ограничения на регулярные рейсы. Опять же, это не означает хаотичный и неконтролируемый въезд в страну. Наоборот, это будет контролируемо. Контролируемый въезд с тестами, свидетельством о вакцинации и другими адекватными документами, но это первая надежда на начало туристического сезона", – заявила Турнава в эфире телеканала "Имеди".

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Темы:
Экономика Грузии (1637)
Теги:
авиасообщение, Экономика, Грузия


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