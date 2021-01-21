Flydubai возобновляет полеты в направлении Дубай–Тбилиси

Авиарейсы, которые свяжут столицы Грузии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), будут осуществляться дважды в неделю

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Государственная бюджетная авиакомпания ОАЭ Flydubai возобновляет полеты в направлении Грузии с 28 января, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.

Рейс по маршруту Дубай – Тбилиси будет выполнятся два раза в неделю.

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Грузия приостановила авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов. Но из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен до 1 января 2021 года.

Резкое ухудшение эпидситуации, связанное с многократным ростом числа инфицированных, вынудило правительство Грузии несколько раз переносить дату возобновления регулярного международного авиасообщения.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что правительство Грузии планирует снять все ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года.

Как ранее заявило Агентство гражданской авиации страны, у авиаперевозчиков по-прежнему есть желание возобновить полеты в Грузию. Активно продолжаются технические консультации и работы по поэтапному восстановлению регулярного воздушного авиасообщения. Вместе с тем, авиация активно готовится к транспортировке вакцины.

С середины лета возобновились регулярные рейсы в Мюнхен, Париж и Ригу. В начале октября лоукостер Wizzair возобновил регулярные рейсы из Кутаиси в Ригу, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще в 12 городов.