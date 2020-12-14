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Пассажирские самолеты в аэропорту на стоянке - Ньюарк, США

Когда восстановится авиасообщение в мире? Saxo Bank дал свой прогноз

© AP Photo / Seth Wenig
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На первом этапе привычный ранее образ жизни вернется лишь частично, например, путешествия на праздники, считает эксперт

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Постепенное восстановление международного авиасообщения должно начаться в первом квартале 2021 года и к лету достигнет 70-80% "доковидных" объемов, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Самолет авиакомпании Wizz Air
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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"Медленное восстановление полетов начнется в первом квартале 2021 года и к лету, думаю, достигнет 70-80% от прежних нормальных объемов. Что касается паспортов, Европе нравится вариант с паспортами, но я уверен, что технологии и наука научатся лучше диагностировать и контролировать вирус", – считает собеседник агентства.

Эксперт прогнозирует, что привычный ранее образ жизни вернется лишь частично, например, путешествия на праздники.

"Однако думаю, что поездки по работе не достигнут прежнего уровня, компании будут их сокращать. Работа из дома станет привычным явлением, и именно это изменит мир: люди перестанут ежедневно ездить в офисы, покинут города. Ряд компаний уже заявили, что они никогда не вернутся к прежнему стилю работы. Это тренд, который не повернется вспять", – уверен Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" Saxo Bank.

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По его мнению, как компании, так и сотрудники осознали, что продуктивность не зависит от нахождения в офисе. Более того, "дистанционка" не только экономит время и деньги на поездки, но и помогает повысить уровень жизни многих людей.

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