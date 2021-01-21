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Эпидемия коронавируса. На входе в ресторан баннер с информацией об обязательном ношении масок

Бизнес-ассоциация Грузии: после 1 февраля не должно остаться ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1640)
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После 1 февраля необходимо скорректировать повестку дня в связи с экономическими потребностями, заявил президент БАГ

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Решение об открытии экономики и снятии ограничений по разным направлениям должно быть однозначным, принципиальным и необратимым, только так страна сможет преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, заявил президент Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ) Сосо Пхакадзе.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Ситуацию усугубляют и действующие ограничения. Представители бизнес-сектора все активнее требуют снять ограничения с тем, чтобы он мог заработать и экономика постепенно стала оживать.

Эпидемия коронавируса - женщины идут по улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Правительство Грузии примет решение о смягчении ограничений в ближайшие дни

"Первое февраля 2021 года - это дата, после которой необходимо скорректировать повестку дня в связи с экономическими потребностями и острыми вызовами… Мы, вся страна, каждый гражданин, каждый бизнес, в течение прошлого года жили и работали практически по повестке дня COVID-19, принимая во внимание потребности, советы и рекомендации нашей системы здравоохранения и врачей, и понимаем, что соблюдение рекомендаций должно продолжаться и после 1 февраля, но без каких-либо закрытий, точечных или секторных ограничений", - цитирует Пхакадзе пресс-служба Бизнес-ассоциации Грузии.

Президент БАГ считает, что, меры, необходимые для предотвращения распространения вируса, должны оставаться неизменными и строго контролироваться, будь то управление потоком клиентов, соблюдение дистанции и правила ношения масок, периодическое тестирование или другое, о чем договорятся эпидемиологи, экономическая команда правительства и бизнес.

Межведомственный координационный совет при правительстве Грузии до конца недели примет решение в связи со смягчением ограничений, действующих в стране в связи с пандемией. Пока известно, что с 1 февраля власти планируют частично снять ограничения и открыть вещевые рынки и магазины.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра как пешком, так и на автомобиле, остановлен общественный транспорт в больших городах, закрыты рестораны и кафе. Они работают только навынос посредством служб доставки.

Темы:
Экономика Грузии (1640)
Теги:
Бизнес-ассоциация Грузии, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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