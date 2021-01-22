Грузия ведет переговоры с авиакомпаниями о возобновлении регулярного сообщения

По решению правительства, с 1 февраля Грузия восстанавливает регулярное авиасообщение и уже ведет переговоры с авиаперевозчиками о возобновлении полетов

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Агентство гражданской авиации ведет консультации со всеми авиаперевозчиками, как по поводу возобновления полетов в оставшийся зимний навигационный сезон, так и в связи с направлениями и частотами полетов во время летнего сезона.

Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля>>

Министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава на брифинге в пятницу заявила, что Грузия возобновит регулярное авиасообщение с 1 февраля. Допуск полетов произойдет с учетом мер безопасности и медицинских протоколов, отметила она.

По словам директора Агентства гражданской авиации Левана Каранадзе, исходя из того, что показатель инфицирования коронавирусом в мире все еще высокий, большая часть государств сохраняет или периодически меняют пограничные и санитарные регуляции с учетом эпидемиологической ситуации, что естественно оказывает влияние на решения авиакомпаний осуществлять полеты в том или ином направлении.

"Несмотря на то, что в авиационном секторе ситуацию сложно прогнозировать, ряд авиакомпаний активно выражают желание возобновить оперирование в направлении Грузии. Снятие регуляций, установленных на воздушное сообщение, даст нам возможность вместе с индустрией активно подготовиться к сезону, сделать доступным передвижение наших граждан из Грузии и в направлении Грузии и содействовать поэтапному восстановлению туризма в нашей стране", - заявил Каранадзе.

Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в середине марта, когда Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавирусной инфекции пандемией. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину. С середины лета началось восстановление регулярных рейсов, но из-за ухудшения эпидситуации вновь были введены ограничения.