18:29 22 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0064
  • 100 RUB4.4826
  • USD3.3010
Поиск
Иностранный турист в маске идет по центру столицы Грузии

Грузия готовится принять иностранных туристов весной

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Экономика
Получить короткую ссылку
257 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210122/250680991/Gruziya-gotovitsya-prinyat-inostrannykh-turistov-vesnoy.html

Уже к лету грузинские власти рассчитывают, что смогут принимать туристов из всех зарубежных стран

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские власти готовится принять весной большое число туристов из разных стран, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге в пятницу.

Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля>>

Ранее стало известно, что власти Грузии решили снять ограничения на регулярные полеты с 1 февраля и упростить въезд иностранцев в страну.

"Сейчас мы учитываем тот факт, что вакцинация постепенно набирает обороты в мире, в том числе в странах, наиболее привлекательных для нас с точки зрения туризма, таких как Израиль и страны ЕС. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшем будущем, с весеннего периода, мы сможем безопасно принимать большее количество туристов, соблюдая все правила", - заявила Турнава.

По ее словам, на следующей неделе пройдет встреча представителей властей с туроператорами, туристическими компаниями, чтобы обсудить подготовку этих компаний к снятию ограничений.

Самолет Airbus-320 в аэропорту Домодедово
© photo: Sputnik / Marina Listseva
В России задумались о временном прекращении авиасообщения со всеми странами

"Мы обсуждаем и определимся на следующей неделе, как упростить въезд в Грузию для визитеров из разных стран. В первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива. Уже к лету мы сможем принимать всех туристов", – заключила Турнава.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта 2020 года прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. 



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Батуми в снегу зимой - заснеженные дорожки в парке у бульвара
Редкое зрелище: пальмы среди снега в Батуми - фото
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
Госбюджет Грузии: на что распределят миллиарды
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться