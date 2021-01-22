Грузия готовится принять иностранных туристов весной

Уже к лету грузинские власти рассчитывают, что смогут принимать туристов из всех зарубежных стран

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские власти готовится принять весной большое число туристов из разных стран, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге в пятницу.

Грузия восстановит регулярное авиасообщение с 1 февраля>>

Ранее стало известно, что власти Грузии решили снять ограничения на регулярные полеты с 1 февраля и упростить въезд иностранцев в страну.

"Сейчас мы учитываем тот факт, что вакцинация постепенно набирает обороты в мире, в том числе в странах, наиболее привлекательных для нас с точки зрения туризма, таких как Израиль и страны ЕС. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшем будущем, с весеннего периода, мы сможем безопасно принимать большее количество туристов, соблюдая все правила", - заявила Турнава.

По ее словам, на следующей неделе пройдет встреча представителей властей с туроператорами, туристическими компаниями, чтобы обсудить подготовку этих компаний к снятию ограничений.

"Мы обсуждаем и определимся на следующей неделе, как упростить въезд в Грузию для визитеров из разных стран. В первую очередь это коснется туристов из стран ЕС, Израиля и Персидского залива. Уже к лету мы сможем принимать всех туристов", – заключила Турнава.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта 2020 года прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы.