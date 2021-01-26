В Тбилиси бастуют сотрудники водораспределительной компании

Забастовку объявили рабочие-контрактники, которые недовольны условиями заключенных с ними трудовых договоров и размером зарплаты

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Часть сотрудников водораспределительной компании Georgian water and power (GWP), работающих по контракту, уже второй день не выходят на работу, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе компании.

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Около двух десятков сотрудников GWP объявили забастовку, выдвинув свои требования. Они состоят из трех пунктов: пересмотреть условия договора, который составлен в пользу компании, предоставить им полагаемые отпуска, увеличить зарплату.

"Одна часть сотрудников компании, работающих по контракту, два дня как отказывается работать. Их обязанности определены конкретным договором, условия которого они нарушают своими действиями. Они не только отказываются сами работать, но и мешают другим выполнять свою работу, тем самым затрудняя текущую деятельность компании", - заявили в GWP.

В компании поясняют, что бастующие не являются штатными сотрудниками. Их компания наняла на определенный срок для выполнения конкретного объема работы.

Как заявили Sputnik Грузия в компании, сейчас менеджмент прилагает максимальные усилия, чтобы разрядить ситуацию и решить проблемные вопросы оптимальным путем.

По словам самих бастующих, компания в ответ на их требования не сделала никакого встречного предложения, поэтому они планируют бастовать до тех пор, пока их условия не будут удовлетворены. Кроме того они заявляют, что несколько десятков сотрудников получили уведомление об увольнении посредством смс-сообщений на свои мобильные телефоны.

К процессу разрешения спора между работниками и работодателем подключился профсоюз. Их представители ведут консультации с руководством GWP.