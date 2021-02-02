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Таможенно пропускной пункт Казбеги в Степанцминда на грузино-российской границе

ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе работает в круглосуточном режиме

FB / Ministry of Finance of Georgia
Экономика
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Темы:
Грузино-российская граница (108)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210202/250775308/TPP-Kazbegi-na-gruzino-rossiyskoy-granitse-rabotaet-v-kruglosutochnom-rezhime.html

Движение транспортных средств по Военно-Грузинской дороге, ведущей к границе с Россией, в данный момент свободно

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" работает в круглосуточном режиме и пропускает более тысячи грузовых машин за сутки, говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина Грузии.

Город Ахалкалаки
Photo: courtesy of Miho Neiman
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В то же время после прохождения таможенного контроля на российской стороне через ТПП "Казбеги" беспрепятственно пропускают пассажиры и международные грузоперевозчики.

На данный момент после расчистки участка дороги Гудаури – Коби на автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс движение автотранспорта свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Грузино-российская граница (108)
Теги:
ТПП "Казбеги", Грузино-российская граница, Грузия


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