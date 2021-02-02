ТПП "Казбеги" на грузино-российской границе работает в круглосуточном режиме

Движение транспортных средств по Военно-Грузинской дороге, ведущей к границе с Россией, в данный момент свободно

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" работает в круглосуточном режиме и пропускает более тысячи грузовых машин за сутки, говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина Грузии.

В то же время после прохождения таможенного контроля на российской стороне через ТПП "Казбеги" беспрепятственно пропускают пассажиры и международные грузоперевозчики.

На данный момент после расчистки участка дороги Гудаури – Коби на автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс движение автотранспорта свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.