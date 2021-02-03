Бунт грузинских рестораторов – с 6 февраля они открывают свои заведения

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Полное неповиновение ограничениям – 6 февраля около 200 ресторанов откроются и будут работать в обычном режиме. Об этом решении сообщил соучредитель бизнес-консультационного агентства объектов питания "Гастронавт" Леван Кокиашвили в Facebook.

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По его словам, такое решение рестораторы приняли после того, как встреча с правительством так и не состоялась.

"Вместо того, чтобы найти разумный выход, представители власти отказались встретиться с нами. Исходя из того, что мы не видим другого выхода, как настойчивая попытка, мы решили в субботу, 6 февраля, открыть рестораны. Здесь же разъясняем, что полностью осознаем все аспекты нашего решения. Нам тоже нелегко было принимать его", – написал Кокиашвили.

Рестораторы в последнее время проводили перманентные акции, добиваясь встречи с правительством. Они требовали снятия ограничений и сами предлагали план открытия сектора с 1 февраля.

"Мы откроемся и будем работать в привычном режиме, соблюдая все правила, так как работали до этого. Мы полностью осознаем ту ответственность, которую берем на себя. Мы просто думаем, что не являемся более опасными в этом плане, чем супермаркеты, аптечные сети, гостиницы и так далее", – заявила ресторатор Мерико Губеладзе.

В течение последнего времени в Грузии одна за другой проходили акции протеста с требованием снять ограничения.

С 1 февраля в Тбилиси, вопреки обещаниям правительства, заработали только торговые центры и магазины. Все остальные ограничения, в том числе запрет на транспорт, работу всевозможных рынков, ресторанов, фитнес-клубов, спортивных секций, центров развлечений остаются в силе до 1 марта или пока уровень инфицирования не снизится до 4%.

Это вызвало панику у бизнеса, и на улицы в последнюю неделю вышли все: представители туристического сектора, аниматоры, рестораторы, курьеры, владельцы фитнес-центров и даже обычные граждане с одним и тем же требованием: "Мы не хотим обанкротиться или умереть с голоду, дайте нам работать".

В целом исследовательский центр ACT установил, что у 60% жителей Тбилиси после введения ограничений снизился доход. При этом исследование центра показало, что большинство жителей стали тратить больше из-за роста цен и воздерживаются от серьезных покупок из-за неизвестности перед будущим.

Со снижением доходов населения упал спрос и на такие сервисы, как доставка из ресторанов.

Потерявшие доход рестораны сначала решили получить поддержку у населения и на один день отказались от доставки, а теперь и вовсе собираются объявить неповиновение.