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Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики

Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной

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Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1673)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210203/250785153/Natsbank-Gruzii-ostavil-stavku-refinansirovaniya-neizmennoy.html

Национальный банк поясняет, что ужесточенную монетарную политику сохраняет, исходя из неопределенности восстановления глобальной экономической активности

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии вновь принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8%, говорится в сообщении НБ.

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Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года.

Уровень инфляции в январе составил 2,8% при целевом показателе 3%. Нацбанк связывает снижение инфляции с субсидиями государства коммунальных услуг населению и отмечает, что согласно прогнозу годовая инфляции в 2021 году будет на уровне 4% и только к концу года приблизится к целевому показателю.

Обменный пункт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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При этом Нацбанк Грузии не исключает повышения ставки рефинансирования в будущем.

"Комитет среди прочих факторов учел, что остается высокой неопределенность как с точки зрения восстановления активности глобальной экономики, так и темпа роста местного кредитования. Исходя из этого, возникла необходимость сохранения ужесточенной монетарной политики, но комитет не исключает роста ставки рефинансирования в будущем", – говорится в сообщении.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Следующее заседание Комитета монетарной политике состоится 17 марта.

Темы:
Экономика Грузии (1673)
Теги:
Национальный банк, Грузия


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