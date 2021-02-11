В Ткибули протестуют шахтеры – парализована работа шахты Дзидзигури

Ткибульские шахтеры считают, что им несправедливо вдвое урезали зарплаты за январь за невыполнение плана по добыче угля

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Добыча угля на шахте имени Дзидзигури в Ткибули (регион Имерети) приостановлена уже второй день – шахтеры объявили забастовку, протестую против сокращения зарплат, об этом Sputnik Грузия сообщил президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе.

Коронавирус в Грузии: инфицированным шахтерам не срезали зарплату>>

Всего на шахте Дзидзигури занято около 70 человек. Несколько шахтеров уже второй день не поднимаются из шахты в знак протеста, а часть протестует снаружи. Бастовать горняки начали после того, как горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь"), отказалась выплачивать полную зарплату за январь, ссылаясь на невыполнение плана по добыче угля. Из-за этого руководство планирует выплатить шахтерам примерно половину зарплаты, чуть больше 200 долларов.

"Вчера ночью девять шахтеров остались в шахте, а часть протестует наверху. Работы на шахте Дзидзигури приостановлены", – рассказал Долаберидзе.

По его словам, в январе не было таких условий, чтобы добывать уголь. Была опасность возгорания, поэтому рабочие занимались решением этих проблем, чтобы обеспечить безопасность на шахте.

"На это было потрачено много времени. Если план не выполнен, это ошибка менеджмента, который не спланировал как следует. Шахтер сделает то, что ему скажет руководство, поэтому задача изначально была поставлена неправильно", – сказал Долаберилзе, отметив, что было предложено создать комиссию и выяснить, в чем причина невыполнения плана.

Представитель профсоюза проводит встречи с руководством компании, однако, пока безрезультатно. По информации Долаберидзе, компания не планирует менять свое решение и даже думает уволить всех инициаторов и участников протеста.

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серий трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании "Сакнахшири" трудоустроено 1 170 человек.