Коронавирус в Грузии: инфицированным шахтерам не срезали зарплату

Работы по дезинфекции в шахтах и наземном комплексе продолжаются, всех сотрудников периодически проверяют на коронавирус

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь") в Ткибули (регион Имерети) выплатит зарплаты всем работникам, несмотря на приостановленный рабочий процесс, об этом говорится в заявлении компании.

Коронавирус выявлен у грузинских шахтеров – добыча угля в Ткибули приостановлена>>

Во вторник у 144 шахтеров и сотрудников компании выявили коронавирус. Всего для проверки были взяты образцы у 1 114 человек. Руководство "Сакнахшири" приняло решение приостановить добычу угля на две недели.

"Администрация "Сакнахшири", учитывая тяжелую экономическую ситуацию и финансовое положение своих сотрудников, несмотря на финансовые потери, вызванные пандемией и приостановкой работы, решила, что в течение 14 дней работникам будет возмещена полная сумма", – говорится в заявлении.

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серий трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании "Сакнахшири" трудоустроено 1 170 человек.

Компания планирует создать кол-центр, который осуществит мониторинг состояния здоровья как заболевших, так и членов их семей.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, всем сотрудникам периодически проводят тестирование на коронавирус, а на рабочих местах активно ведутся дезинфицирующие работы.

Работы по дезинфекции в шахтах и наземном комплексе продолжаются. Процесс контролирует специальный штаб по превенции вируса.

Повторное тестирование сотрудников будет произведено через две недели после карантина.

За последние два месяца в стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Сейчас среднесуточный прирост инфицированных составляет более трех тысяч, а с начала пандемии в стране зафиксировано почти 86 тысяч случаев заражения. Скончались 778 человек.