Перевозки грузов в Грузии в 2020 году выросли, а пассажиров – упали

Объем переработки грузов в портах страны уменьшился на 1,7% по сравнению с показателем 2019 года и составил 16,9 миллиона тонн

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Перевозки грузов всеми видами транспорта в 2020 году составили 42,9 миллиона тонн, что 1,4% больше, чем в 2019 году, такие данные приводит Минэкономики Грузии.

Объем переработки грузов в портах страны уменьшился на 1,7% по сравнению с показателем 2019 года и составил 16,9 миллиона тонн. Причем, грузооборот снизился только в Потийском порту, а остальные терминалы превысили показатель 2019 года.

Объем обработки грузов в портах Грузии за 2020 год

Число отгруженных в портах контейнеров сократилось на 24,2% и составило 490,4 тысячи TEU, при этом в Поти было отгружено 387,4 тысячи TEU (снижение 27,1%), а в Батуми – 103 тысячи TEU (снижение 11,3%).

Грузовые перевозки автотранспортом увеличились с 31,4 до 31,8 миллиона тонн, железнодорожные – с 10,9 до 11,1 миллиона тонн, а авиаперевозки уменьшились с 24,9 до 19,6 тысячи тонн.

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Число перевезенных в 2020 году пассажиров уменьшилось почти на 100 млн человек с 412,2 млн в 2019-м до 306 млн. Здесь основная нагрузка пришлась на автомобильные перевозки – 304,5 млн человек. Затем следует гражданская авиация – 0,9 млн и железная дорога – 0,8 млн.