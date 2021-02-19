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Тбилисская электрораспределительная компания ТЕЛАСИ

Потребление электроэнергии в Тбилиси упало почти на 10%

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (231)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210219/250933161/Potreblenie-elektroenergii-v-Tbilisi-upalo-pochti-na-10.html

Число абонентов "Теласи" за 2020 год по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось на 3,5% и составило 680,6 тысячи

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Потребление электроэнергии в Тбилиси за 2020 год снизилось на 9,2% и составило 2,64 миллиарда киловатт*часов, сообщает Тбилисская электрораспределительная компания "Теласи".

"Снижение объемов электроэнергии связано с введением в Грузии чрезвычайного положения с 21 марта по 22 мая потребления 2020 года с целью превенции распространения нового коронавируса, что стало причиной приостановки работы ряда компаний и предприятий. С конца ноября 2020 года в стране вновь были задействованы ограничения", – говорится в сообщении.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В компании отметили, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 9,8% снизился объем полезного отпуска электроэнергии потребителям, и составил 2,48 миллиарда киловатт*часов электроэнергии.

Число абонентов "Теласи" за 2020 год по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилось на 3,5% и составило 680,6 тысячи абонентов, из которых 613,2 тысячи составляют физические лица, а 67,4 тысячи – юридические лица.

За 2020 год общая протяженность линий электропередачи компании составила 6 098 км, что на 3,6% (на 211 км) больше, чем за 2019 год (5 887 км). Увеличение протяженности линий электропередачи обусловлено проведением работ по развитию, реконструкции и модернизации электросети.

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"Теласи" является одной из крупнейших сетевых компаний Грузии, которая осуществляет распределение и сбыт электроэнергии в Тбилиси. Компания является поставщиком электроэнергии более чем для 600 тысяч потребителей. В августе 2003 года "Теласи" вошла в состав Группы "Интер РАО". В собственности Группы "Интер РАО" находится 75% акций, а около 25% акций находится в собственности ООО "Бест энерджи групп".

Темы:
Энергетика Грузии (231)
Теги:
Теласи, Тбилиси, энергетика, Грузия


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