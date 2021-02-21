Проект порта Анаклия снова в "тренде": власти Грузии работают над новым тендером

Грузинские власти будут искать нового инвестора для реализации проекта глубоководного порта в Анаклия

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Проект глубоководного порта в Анаклия остается актуальным для Грузии, и власти страны будут искать нового инвестора, заявила кандидат в министры экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Турнава: "Консорциум развития Анаклия" пытается политизировать вопрос>>

Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.

"Проект порта Анаклия остается нашей стратегической задачей. Думаю, с оздоровлением мировой инвестиционной среды, мы сможем говорить о привлечении новых инвесторов. Я надеюсь, что это произойдет в этом году, а пока мы работаем над обновлением тендерной документации", - сказала Турнава.

Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.

Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начаты работы по углублению дна до 16 метров, вскоре они были остановлены.

"Консорциум развития Анаклия" на смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.

Правительство Грузии заявило об окончательном расторжении соглашения с "Консорциумом развития Анаклия" 9 января 2020 года.