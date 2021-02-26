Экспорт меда из Грузии вырос в 3,4 раза

Национальное агентство продовольствия активно сотрудничает с соответствующими ведомствами других стран по вопросам экспортной документации и сертификатов

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Несмотря на пандемию COVID-19, Грузия добилась значительного прогресса в пчеловодстве, показатели экспорта грузинского меда в 2020 году увеличились в 3,4 раза, заявил глава Минсельхоза страны Леван Даваиташвили.

В 2020 году из Грузии было экспортировано 21,7 тонны меда, что на 15,3 тонны (в 3,4 раза) больше, чем в 2019 году. Экспорт в основном был осуществлен в страны ЕС (12,9 тонны), что в 6,7 раза больше, чем в 2019 году.

Кроме того, мед из Грузии вывезли в США (4,9 тонны), Канаду (1,8 тонны), и Катар (1,2 тонны).

В целях диверсификации экспортных рынков, Национальное агентство продовольствия активно сотрудничает с соответствующими ведомствами других стран по вопросам экспортной документации и сертификатов по соглашению/признанию. Некоторые результаты уже достигнуты со странами Персидского залива, США, Канадой, Японией.

Глава Минсельхоза в онлайн-режиме провел заседание Совета по развитию пчеловодства, на котором обсудил результаты программ и поддерживающих мероприятий, реализуемых государством в области пчеловодства.

"Большинство проблем в плане лабораторных исследований решено. В 2020 году Государственная лаборатория сельского хозяйства ввела новые исследования и получила аккредитацию. На сегодняшний день уже внедрены исследования меда по 120 параметрам, большинство из которых уже аккредитованы. В ближайшее время будет получена аккредитация на 13 исследований, останется только 30 параметров, которые будут аккредитованы референтным методом. Усиление возможностей лаборатории особенно важно, чтобы больше не было препятствий для развития сектора в этом отношении", – отметил Давиташвили.

Как было отмечено на встрече, недавний прогресс в пчеловодстве является результатом правильной политики государства.

Во встрече вместе с руководящими лицами сельскохозяйственного ведомства, участие приняли представители Союза пчеловодов Грузии, ассоциаций, частных лабораторий и НПО.

Представители частного сектора положительно оценили внедрение государством широкого спектра лабораторных исследований. Особое внимание было уделено необходимости внедрения исследований пчелиного молока и яда, а также прополиса в государственной лаборатории, которые облегчат экспорт этих продуктов.

Было отмечено, что важно разработать руководящие принципы по современным подходам к уходу за пчелами, повысить осведомленность фермеров, бороться с фальсификацией, повысить осведомленность о грузинском меде на международных рынках и поддержать доступ к новым экспортным рынкам.