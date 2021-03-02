Цены в Грузии выросли выше прогноза: новые данные статистики

В феврале цены снизились на одежду (3,4%), а также на коммунальные услуги (0,4%). В то же время цены на продовольствие выросли на 1,1%, на гостиницы и рестораны – 3,7%, транспорт - 2,5%

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Годовая инфляция (февраль 2021 года к февралю 2020 года) в Грузии составила 3,6%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В феврале 2021 года, по сравнению с январем 2021 года, уровень инфляции составил 1,1%.

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По данным "Сакстата", за февраль цены снизились на одежду (3,4%), а также на коммунальные услуги (0,4%). В то же время цены на продовольствие выросли на 1,1%, на гостиницы и рестораны – 3,7%, транспорт - 2,5%.

Как менялась инфляция в прошлом году

Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Нацбанк с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5 до 9%, последний раз она повышалась в декабре 2019 года.

С начала года годовой уровень инфляции стал снижаться. В январе и феврале он составил 6,4%, в марте – 6,1%, сентябре – 3,8% и на этом уровне держался три месяца. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса власти страны с 21 марта ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк с апреля в три этапа снизил основную ставку монетарной политики до 8%.

В феврале 2021 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, цены на коммунальные услуги снизились на 21,2%.

Вместе с тем за год цены на продовольствие выросли на 6,2%, в том числе на молоко, сыр и яйца – на 6,4%, подсолнечное масло – на 34,3%, кофе и чай – на 12,4%, хлебопродукты – 8,7%, а на фрукты цены снизились на 4,8%. Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, выросли цены на услуги по здравоохранению на 9,8%.

Что влияет на динамику цен в Грузии

Годовая инфляция два предыдущих месяца находилась на уровне ниже целевого показателя в 3%. По информации Национального банка Грузии, это связано с субсидированием государством счетов за коммунальные услуги и носит временный характер.

В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.

"Как правило, центральные банки не реагируют на временные отклонения инфляции из-за однотипных экзогенных факторов и руководствуются среднесрочным прогнозом инфляции. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях инфляция в 2021 году сохранится в среднем на уровне 4%, а затем постепенно приблизится к целевому показателю", – отмечает Нацбанк.

По его данным, наряду со значительным ростом цен на международных товарных рынках, особенно ярко проявившимся в январе, давление на инфляцию оказывают ограничения, связанные с пандемией, из-за роста производственных затрат и снижения курса.

"Снижение номинального эффективного обменного курса ослабляет нисходящее влияние совокупного спроса на прогнозируемую инфляцию, и из-за высокой долларизации экономики передача колебаний обменного курса на инфляцию ощутима", – говорится в документах Нацбанка.

По информации регулятора, сохраняется высокая неопределенность как в отношении динамики восстановления мировой экономической активности, так и темпов роста местного кредитования.