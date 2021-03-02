23:30 02 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0101
  • 100 RUB4.4917
  • USD3.3268
Поиск
В столице Грузии возобновилась работа вещевых рынков

Цены в Грузии выросли выше прогноза: новые данные статистики

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1716)
15002
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/08/250832642.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210302/251053797/Tseny-v-Gruzii-v-vyrosli-vyshe-prognoza-novye-dannye-statistiki.html

В феврале цены снизились на одежду (3,4%), а также на коммунальные услуги (0,4%). В то же время цены на продовольствие выросли на 1,1%, на гостиницы и рестораны – 3,7%, транспорт - 2,5%

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Годовая инфляция (февраль 2021 года к февралю 2020 года) в Грузии составила 3,6%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В феврале 2021 года, по сравнению с январем 2021 года, уровень инфляции составил 1,1%.

Как ограничения на экспорт пшеницы в России отразятся на ценах на хлеб в Грузии? >>

По данным "Сакстата", за февраль цены снизились на одежду (3,4%), а также на коммунальные услуги (0,4%). В то же время цены на продовольствие выросли на 1,1%, на гостиницы и рестораны – 3,7%, транспорт - 2,5%.

Как менялась инфляция в прошлом году

Годовая инфляция в 2019 году составила 7%. Для сдерживания ее уровня Нацбанк с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику. Ставка рефинансирования за этот период выросла с 6,5 до 9%, последний раз она повышалась в декабре 2019 года.

Купюры грузинской валюты - лари различного номинала
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Почему динамика курса лари не влияет на цены: ликбез от главы Нацбанка Грузии

С начала года годовой уровень инфляции стал снижаться. В январе и феврале он составил 6,4%, в марте – 6,1%, сентябре – 3,8% и на этом уровне держался три месяца. Из-за угрозы распространения в Грузии коронавируса власти страны с 21 марта ввели карантин и комендантский час. Для стимулирования экономической активности Нацбанк с апреля в три этапа снизил основную ставку монетарной политики до 8%.

В феврале 2021 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, цены на коммунальные услуги снизились на 21,2%.

Вместе с тем за год цены на продовольствие выросли на 6,2%, в том числе на молоко, сыр и яйца – на 6,4%, подсолнечное масло – на 34,3%, кофе и чай – на 12,4%, хлебопродукты – 8,7%, а на фрукты цены снизились на 4,8%. Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса, выросли цены на услуги по здравоохранению на 9,8%.

Что влияет на динамику цен в Грузии

Годовая инфляция два предыдущих месяца находилась на уровне ниже целевого показателя в 3%. По информации Национального банка Грузии, это связано с субсидированием государством счетов за коммунальные услуги и носит временный характер.

  • В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт/час и не более 200 кубометров природного газа.

"Как правило, центральные банки не реагируют на временные отклонения инфляции из-за однотипных экзогенных факторов и руководствуются среднесрочным прогнозом инфляции. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях инфляция в 2021 году сохранится в среднем на уровне 4%, а затем постепенно приблизится к целевому показателю", – отмечает Нацбанк.

Закрытые бары, рестораны и кафе. Еда только на вынос
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Падение экономики Грузии в 2020 году оказалось больше прогноза

По его данным, наряду со значительным ростом цен на международных товарных рынках, особенно ярко проявившимся в январе, давление на инфляцию оказывают ограничения, связанные с пандемией, из-за роста производственных затрат и снижения курса.

"Снижение номинального эффективного обменного курса ослабляет нисходящее влияние совокупного спроса на прогнозируемую инфляцию, и из-за высокой долларизации экономики передача колебаний обменного курса на инфляцию ощутима", – говорится в документах Нацбанка.

По информации регулятора, сохраняется высокая неопределенность как в отношении динамики восстановления мировой экономической активности, так и темпов роста местного кредитования.

Темы:
Экономика Грузии (1716)
Теги:
Статистика, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", цены, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Сотрудница Serum Institute of India во время вакцинации против COVID-19 вакциной индийского производства CoviShield компании AstraZeneca
На эмоциях: как люди реагируют на прививку от коронавируса - фото
Палаточный городок оппозиции на проспекте Руставели у парламента Грузии - видео
Палаточный городок оппозиции на проспекте Руставели у парламента Грузии - видео
На чем ездили советские автолюбители
На чем ездили советские автолюбители
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться