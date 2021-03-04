Тбилисские рестораны получат обещанную правительством субсидию

В качестве компенсации за нанесенный пандемией ущерб, каждый ресторан получит государственную субсидию в пределах пяти тысяч лари

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правительство Грузии готово поддержать инициативу о субсидировании малого и среднего ресторанного бизнеса в Тбилиси, заявил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Рестораны в Грузии полностью возобновят работу с 8 марта>>

По словам главы правительства, разработаны критерии, согласно которым в рамках антикризисного плана и программы поддержки малого и среднего бизнеса, задействована программа субсидирования для смягчения вызванного пандемией ущерба и экономического стимулирования для действующего в Тбилиси малого и среднего ресторанного бизнеса.

"Сегодня на заседании правительства присутствует мэр Тбилиси Каха Каладзе, и следующий вопрос повестки представлен по его инициативе. Как вам известно, пандемия нанесла ущерб всем отраслям экономики. Кризис создал особые проблемы сектору туризма и тем объектам питания, которые зависят от потока туристов", – заявил Гарибашвили.

По его словам, финансовая помощь ресторанам определена в размере пяти тысяч лари (более 1,5 тысячи долларов). В случае, если одно юридическое лицо управляет более, чем одним рестораном, то финансирование составит 10 тысяч лари.

"Безусловно, центральное правительство готово поддержать данную инициативу мэрии", – отметил Гарибашвили.

Работа ресторанов и объектов питания была приостановлена 28 ноября, когда эпидемиологическая ситуация в стране достигла критической точки.

Несущие колоссальные убытки рестораторы грозились даже самовольно открыть свои заведения 6 февраля, однако отказались от намерений, поскольку правительство приняло решение открыть объекты питания с 15 февраля, правда, с условием принимать посетителей только в открытых пространствах и кроме субботы и воскресенья.

С 8 марта рестораны в стране возобновят работу в полном объеме.