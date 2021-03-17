Национальный банк Грузии ужесточил монетарную политику

Ставка рефинансирования поднята с 8 до 8,5 процента, однако Национальный банк обещает дополнительно не повышать ее до конца этого года

ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии вновь принял решение увеличить ставку рефинансирования с 8% до 8,5%, говорится в сообщении регулятора.

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Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года.

Уровень инфляции в феврале составил 3,6 % при целевом показателе 3%. Нацбанк связывает снижение инфляции с субсидиями государства коммунальных услуг населению и отмечает, что уже в марте после завершения субсидий инфляция будет расти. Согласно прогнозу, годовая инфляции в 2021 году будет на уровне 4%-4,5% и поэтапно приблизится к целевому показателю.

При этом Нацбанк назвал главные причины ужесточения монетарной политики.

"Комитет учел, что долгосрочное сохранение падения обменного курса лари в условиях высокой долларизации экономики оказывает дополнительное давление на рост цен. Вместе с тем снова высокой остается неопределенность с точки зрения динамики восстановления внешнего спроса. Что касается кредитования, несмотря на снижение в последний период, оно продолжает умеренно расти", - говорится в сообщении.

При этом Нацбанк Грузии исключает дополнительное повышение ставки рефинансирования в этом году.

"С учетом всех факторов комитет принял решение ужесточить монетарную политику и увеличить ставку на 50 базисных пунктов. Но на этом этапе не выявлена необходимость дополнительного ужесточения политики в течение года", - говорится в сообщении.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Следующее заседание Комитета монетарной политике состоится 28 апреля.

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