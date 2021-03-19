Запасов пшеницы Грузии хватит на три месяца

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Запасы пшеницы в Грузии беспрецедентно высокие – примерно 115 тысяч тонн, которых стране хватит на три месяца, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии. Например, в 2019 году страна закупила примерно 700 тысяч тонн пшеницы, из них около 550 тысяч тонн из России.

"В среднем запасы Грузии рассчитаны на 2 месяца, и составляют до 90 тысяч тонн, такова и рекомендация FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). У нас есть запас почти на 3 месяца, что позволяет избежать колебаний. Поддерживая высокие запасы, мы могли провести лето и осень таким образом, что в условиях роста цен на все другое вспомогательное или основное сырье, нам не приходилось вмешиваться и удерживать цены на хлеб", – заявил Давиташвили.

Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта.

Программа субсидирования началась в декабре и рассчитана на четыре месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование. Участие в тендере приняли десять мукомольных заводов, восемь из которых выиграли.

Чтобы не допустить роста цен на хлеб, власти страны увеличили с 10 до 15 лари (с 3-4,5 долларов) субсидию за мешок муки первого сорта.

Программа субсидирования муки действует до конца марта. Уже к 20 марта правительство определится, продолжить программу или нет.