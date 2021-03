Министр: Грузия привлекает новые инвестиции

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Благодаря хорошему инвестиционному климату, несмотря на пандемию коронавируса, Грузии удается привлечь крупные инвестиции, заявила министр экономик и устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, привлечение инвестиций играет важную роль в восстановлении экономики.