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Министр экономики Грузии Натия Турнава

Министр: Грузия привлекает новые инвестиции

photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1752)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210323/251241996/Ministr-Gruziya-privlekaet-novye-investitsii.html

Привлечение инвестиций играет важную роль в восстановлении экономики, не смотря на пандемию коронавируса, считает глава Минэкономики

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Благодаря хорошему инвестиционному климату, несмотря на пандемию коронавируса, Грузии удается привлечь крупные инвестиции, заявила министр экономик и устойчивого развития Натия Турнава.

По ее словам, привлечение инвестиций играет важную роль в восстановлении экономики.

Грузия и OMV подписали контракт по разведке нефти на шельфе Черного моря
photo: courtesy of Ministry of Economy of Georgia
Теперь официально: OMV будет искать запасы нефти и газа на шельфе Грузии

"Мы только что подписали соглашение с OMV Petrom – крупнейшей европейской нефтегазовой компанией, занимающейся разведкой нефти и газа в Черном море. Были сделаны очень важные шаги в ИТ-индустрии, и в нее вошли две крупные американские компании, чему способствовали наши законодательные изменения", – заявила Турнава журналистам.

Министр отметила, что крупные инвестиции запланированы и в энергетическом секторе страны.

"В Потийском порту реализуются два крупных проекта. Один так называемый PC Terminal, где частный инвестор с помощью американской финансовой корпорации OPIC строит новую инфраструктуру, а также компания IPM, которой принадлежит порт Поти, осуществляет проект по расширению порта, стоимость которого составляет около 200 миллионов долларов", – сказала Турнава.

Инвестиции в Грузию в 2020 упали в два раза >>

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", на фоне пандемии коронавируса, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020, по предварительной оценке, снизился на 52,9%, по сравнению с уточненными данными за 2019 год, и составил 616,9 миллиона долларов.

Главной причиной сокращения называется переход нескольких предприятий в собственность резидента Грузии, что привело к сокращению показателя инвестиций на 340,5 миллиона долларов.

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Темы:
Экономика Грузии (1752)
Теги:
Экономика, Инвестиции, Грузия

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