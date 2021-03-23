В Батуми жители поселка Гонио проводят акцию протеста

Участники акции, собравшиеся у министерства финансов и экономики Аджарии, требуют узаконить им земельные участки, которые они обрабатывают годами

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Жители поселка Гонио проводят акцию протеста перед министерством финансов и экономики Аджарии в Батуми, требуя узаконить им земельные участки, сообщает Первый канал.

По словам участников акции, в 2007 году им в собственность передали земельные участки, а в 2010 году забрали обратно. С тех пор одни смогли зарегистрировать приусадебные участки, а другие по-прежнему добиваются регистрации.

Жители Гонио заявляют, что в передаче земли в собственность им препятствует министерство финансов и экономики Аджарии, поэтому они требуют встречи с министром.

"В результате протестов часть населения вернула себе свои земли, а часть нас все еще ждет выполнения обещаний. Когда правительство не приходит к народу, народ приходит к нему. Пусть узаконят наши участки. Мы обрабатываем эту землю много лет, и она наша", – сказал один из участников протеста.

Собравшиеся у министерства финансов и экономики Аджарии, в случае, если министр откажется от встречи и не выполнит данных обещаний, грозятся перекрыть дорогу.

На месте мобилизована полиция.

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