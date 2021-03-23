15:10 23 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9636
  • 100 RUB4.4696
  • USD3.3299
Поиск
Район Кеда, Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения

В Батуми жители поселка Гонио проводят акцию протеста

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
Получить короткую ссылку
78 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/05/249366232.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210323/251247861/V-Batumi-zhiteli-poselka-Gonio-provodyat-aktsiyu-protesta.html

Участники акции, собравшиеся у министерства финансов и экономики Аджарии, требуют узаконить им земельные участки, которые они обрабатывают годами

ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Жители поселка Гонио проводят акцию протеста перед министерством финансов и экономики Аджарии в Батуми, требуя узаконить им земельные участки, сообщает Первый канал.

Мэрия города Батуми
© Sputnik / Seyran Baroyan
Жители Батуми перекрыли движение на центральной дороге

По словам участников акции, в 2007 году им в собственность передали земельные участки, а в 2010 году забрали обратно. С тех пор одни смогли зарегистрировать приусадебные участки, а другие по-прежнему добиваются регистрации.

Жители Гонио заявляют, что в передаче земли в собственность им препятствует министерство финансов и экономики Аджарии, поэтому они требуют встречи с министром.

"В результате протестов часть населения вернула себе свои земли, а часть нас все еще ждет выполнения обещаний. Когда правительство не приходит к народу, народ приходит к нему. Пусть узаконят наши участки. Мы обрабатываем эту землю много лет, и она наша", – сказал один из участников протеста.

Собравшиеся у министерства финансов и экономики Аджарии, в случае, если министр откажется от встречи и не выполнит данных обещаний, грозятся перекрыть дорогу.

На месте мобилизована полиция.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Акция, Батуми, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото
О чем другие молчат-III сезон - Немирный атом: 10 лет со дня аварии на Фукусиме
О чем другие молчат-III сезон - "Немирный атом": 10 лет со дня аварии на Фукусиме
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться