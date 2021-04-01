Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в 2021 году на 4%

Восстановление экономики будет в значительной степени зависеть от ряда факторов, включая затянувшуюся вакцинацию и длительную политическую напряженность

ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Экономика Грузии вряд ли вернется к уровню, существовавшему до COVID-19, до конца 2022 года, отчасти из-за ненадежных прогнозов в отношении международного туризма, говорится в отчете Всемирного банка.

Пандемия COVID-19 сильно ударила по Грузии. Ограничения на передвижение, внезапное прекращение прибытия международных туристов и слабый зарубежный спрос привели к экономическому спаду на 6,2% в 2020 году. Уровень бедности увеличился примерно на 5,4%. Особенно острой проблемой оказалась потеря работы и доходов. Бюджетный дефицит и государственный долг превысили установленный лимит под давлением кризиса на фискальный и внешнеторговый баланс.

Прогнозируется, что экономика Грузии в 2021 году вырастет до 4%, и на 5% в 2022 году. Хотя, это не означает, что общий объем производства вернется к уровню 2019 года, до начала пандемии.

По информации Всемирного банка, восстановление экономики будет в значительной степени зависеть от ряда факторов, включая затянувшуюся вакцинацию, дополнительные ограничения, ужесточение мировых финансовых условий и длительную политическую напряженность.

"Темпы восстановления Грузии после 2021 года будут зависеть от реализации программы вакцинации, и восстановления международной торговли и инвестиций", - сказал региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

По его словам, для устойчивого восстановления Грузии придется сделать все возможное для снижения темпов распространения коронавируса в стране, позаботится о массовой вакцинации, и решить более долгосрочные проблемы, включая человеческий капитал, укрепление институтов, и продвижение цифровой и "зеленой" экономики.

Кроме того, Всемирный банк прогнозирует, что в этом году рост в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах Европы и Центральной Азии составит 3,6%, поскольку рост экспорта и стабилизация цен на промышленные товары частично компенсируют воздействие второй волны пандемии в конце 2020 года и недавнее увеличение числа новых случаев заболевания.

После экономического спада в 2%, вызванного COVID-19 в прошлом году, в 2021 году рост продолжит замедляться.

В прошлом году спад был меньше, чем ожидалось, благодаря двум крупнейшим экономикам региона - Турции удалось относительно быстро восстановиться, в то время как Россия проявила устойчивость к потрясениям. В то же время этому способствовали быстро развивающаяся промышленность, растущий экспортный спрос, рост цен на сырьевые товары, а также фискальная и денежная поддержка.

Тяжелый удар был нанесен странам, которые сильно зависят от сферы услуг и туризма. Необходимость социальной дистанции и ограниченная мобильность привели к сохранению негативных последствий в этих областях.

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Отмечается, что в нескольких странах Европы и региона Центральной Азии пандемия может стереть как минимум пятилетний доход на душу населения и повысить уровень бедности, главным образом из-за потери рабочих мест. В целом, несмотря на ускорение темпов роста, рост ВВП на душу населения в регионе низкий и отстает от допандемической тенденции.

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