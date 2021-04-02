В Поти закрылась "Аджара текстиль": на предприятии 50 инфицированных коронавирусом

Всего в собственности компании "Аджара текстиль" четыре предприятия в разных городах Грузии, на которых работает более шести тысяч человек, но закрылось только одно из них

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. В Поти закрыт один из филиалов "Аджара текстиль" - на предприятии около 50 работников заразились коронавирусом, об этом журналистам заявил директор компании Гия Ломинадзе.

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У "Аджара текстиль" четыре предприятия, из которых закрылось только одно в Поти. По словам Ломинадзе, фабрика возобновит работу, предположительно, 11 апреля.

"Когда на нашем предприятии был зафиксирован первый случай, мы начали массовое тестирование. И делали это каждый третий день. Выявили 29 случаев. В конце сделали ПЦР-тесты, и еще подтвердились ковид-случаи. Приняли решение временно приостановить производственный процесс, но это касается только предприятия в Поти", - заявил Ломинадзе.

Ранее директор Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что на одном из предприятий компании "Аджара текстиль", где работают более тысячи человек, выявлено 88 случаев заражения коронавирусом, это как сами заболевшие, так и их контакты. Главный эпидемиолог страны не исключил, что придется в таких местах ввести точечные ограничения.

Компания "Аджара текстиль" функционирует на грузинском рынке с 2008 года и уже владеет предприятиями в Батуми, Поти и Рустави, на которых работают более шести тысяч человек.

"Аджара текстиль" сотрудничает со многими международными компаниями, в том числе такими известными брендами, как Nike, Adidas, Puma, Lotto, Erima.

Эпидемиологи заговорили об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Из-за увеличения случаев инфицирования в некоторых регионах и районах началось массовое массовое тестирование населения.

В Грузии за минувшие сутки было выявлено 529 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев выявили в Тбилиси – 281 и Аджарии – 45.

С начала пандемии в стране зафиксировали более 282 тысяч случаев коронавируса, более 273 тысяч выздоровели, 3 798 скончались.

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