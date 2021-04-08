В Восточной Грузии ремонтируется дорога, ведущая к монастырю Давид-Гареджи

Отремонтированная благоустроенная дорога к одному из уникальных памятников истории Грузии будет готова к лету нынешнего года

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Ремонтные работы на 14,8-километровом участке дороги Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи в активной фазе, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Грузия завершает строительство погранучастка у Давид-Гареджи>>

На данном этапе дорожные работы начинаются в 12 километрах от Сагареджо (регион Кахети) и до села Удабно.

По информации ведомства, восстановление дороги важно как для местных жителей и паломников, так и с точки зрения туризма.

В рамках проекта будет полностью восстановлена ​​поврежденная дорога, проведены земляные работы, уложено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы и устроены новые искусственные сооружения. Также будет ограничена проезжая часть и установлены дорожные знаки.

Проект финансируется из госбюджета, его стоимость составляет 6,4 миллиона лари (1,8 миллиона долларов). Работы завершатся летом текущего года.

В 2020 году завершился ремонт 13,3-километрового участка дороги Сагареджо-Удабно-Давид Гареджи от села Удабно до монастырского комплекта Давид Гареджи. Он обошелся в 6 миллионов лари.

Монастырский комплекс VI века расположен на спорном участке грузино-азербайджанской границы. Часть комплекса, а именно юго-западный склон горы, контролирует Азербайджан.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована.

Давид-Гареджи – уникальный комплекс грузинских пещерных монастырей. Он находится в 60 километрах к юго-востоку от Тбилиси и занимает территорию протяженностью в 25 километров вдоль склонов полупустынного Гареджского кряжа.

Комплекс насчитывает около 20 высеченных в скалах монастырей. Главным монастырем комплекса считается лавра Святого Давида. Во многих церквях и трапезных на территории комплекса сохранились фрески, датируемые VIII-XIV веками. На фресках изображены портреты исторических лиц, в том числе царицы Тамар.

В то же время территорию пещерно-храмового комплекса Давид Гареджи азербайджанские историки называют Кешикчидаг и считают ее "каменной памятью Азербайджана". По их утверждениям, комплекс относится к истории Кавказской Албании.

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